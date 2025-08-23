الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام

جوان آنلاین: در دیدار سوپرجام عربستان که به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار شد دو تیم پرستاره النصر و الاهلی به مصاف هم رفتند. این دیدار مهیج و دیدنی در ۹۰ دقیقه با تساوی دو بر دو به پایان رسید تا کار به ضربه‌های پنالتی کشیده شود.

به گزارش ایسنا، در این دیدار النصر دو بار توسط کریستیانو رونالدو و بروزوویچ پیش افتاد، اما الاهلی توسط فرانک کسیه و ایبانز هر دو بار کار را به تساوی کشاند. گل تساوی الاهلی در دقیقه ۸۹ به ثمر رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی کریستیانو رونالدو نخستین توپ را تبدیل به گل کرد، اما مندی سنگربان سرشناس الاهلی یک ضربه پنالتی را مهار کرد تا الاهلی با نتیجه پنج بر سه به پیروزی برسد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

کریستیانو رونالدو در سه سالی که با پیراهن النصر به میدان رفته هیچ جامی داخلی را کسب نکرده است و تنها قهرمانی او با این تیم عربستانی به جام باشگاه‌های کشور‌های عربی برمی‌گردد.

پیش‌بینی می‌شود النصر با جذب فوق ستاره‌هایی مثل ژوآئو فلیکس، کینگزلی کومان و اینیگو مارتینس یک فصل متفاوت را تجربه کند.