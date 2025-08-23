جوان آنلاین: «هارون ناصرالدین» عضو دفتر سیاسی و مسؤول امور قدس در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جریان گفت‌وگویی مطبوعاتی اعلام کرد که فراخوان‌های تحریک‌آمیز صهیونیست‌ها برای افزایش یورش به مسجدالاقصی به‌مثابه وخامت اوضاع و تهدیدی برای جایگاه و موقعیت این مسجد به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا و بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی همچنین تأکید کرد که این اقدامات بخشی از جنگ دینی روزافزون رژیم صهیونیستی علیه اراضی و مقدسات فلسطین است.

وی در ادامه هرگونه تلاش اشغالگران و گروه‌های افراطی آنها برای تحمیل واقعیت‌های جدید در مسجدالاقصی را رد کرد.

ناصرالدین در ادامه افزود که این تجاوزات آشکارا حرمت مقدسات اسلامی را نقض کرده و احساسات مسلمانان در سراسر جهان را خدشه‌دار می‌کند.

وی همچنین هشدار داد که اوضاع کنونی در قدس و پیامد‌های یورش‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز بسیار خطرناک است.

این مقام حماس همچنین تصریح کرد که هیچ تلاشی برای تغییر هویت اسلامی مسجد الاقصی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

ناصرالدین همچنین از امت عربی و اسلامی خواست به وظایف و مسؤولیت‌های خود در قبال نخستین قبله و سومین حرم شریف عمل کنند، تلاش‌ها برای مقابله با تجاوزات صهیونیستی را افزایش دهند و از استقامت و پایداری فلسطینیان در قدس به هر روش ممکن حمایت کنند.