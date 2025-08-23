مقاومت فلسطین: جنگ غزه تنها برای فلسطین نیست/ جهان مقابل تهدید اسرائیل بایستد

کمیته‌های مقاومت فلسطین اعلام قحطی در غزه توسط سازمان ملل را اقدامی دیرهنگام خوانده و تاکید کرد اسراییل کل منطقه را تهدید می‌کند همه طرف‌های بین‌المللی باید اقدام فوری و جدی برای ورود کمک‌ها به غزه و پایان دادن به قحطی در این باریکه انجام دهند.

جوان آنلاین: در پی اعلام رسمی قحطی در نوار غزه توسط سازمان ملل متحد، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان ملل در یک لحظه دیر هنگام اعلام کرد که شهر غزه بعد از ماه‌ها محاصره سیستماتیک و گرسنگی تحمیل شده توسط اشغالگران صهیونیست بر بیش از ۲ میلیون نفر، در میان سکوت تحقیرآمیز بین‌المللی و عربی، به سطح قحطی رسیده است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین افزود: اعلام رسمی قحطی در نوار غزه در بحبوحه آماده‌سازی ارتش صهیونیستی برای اشغال شهر غزه به عنوان بخشی از جنگ نسل کشی که اشغالگران صهیونیست نزدیک به دو سال است دنبال می‌کنند، صورت می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو می‌خواهیم که مطابق با پروتکل‌های مقابله با قحطی، از جمله مداخله فوری بشردوستانه و گشودن گذرگاه‌های امن برای ورود بی‌قید و شرط غذا و دارو اقدام کنند.

مقاومت فلسطین تصریح کرد: ما همچنین از کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهیم که فراتر از بیانیه‌های محکومیت عمل کرده و گام‌های واقعی و عملی برای شکستن محاصره و نجات مردم باقیمانده در نوار غزه که با مرگ بر اثر گرسنگی و جنایات جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، بردارند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما همچنین از ملتهای عربی و مسلمان و همه آزادگان جهان می‌خواهیم که با استفاده از تمام ابزارهای مردمی و فشار سیاسی، جهت حمایت از مردم گرسنه و محاصره شده غزه بسیج شوند. امروز همه با یک آزمایش انسانی واقعی و دشوار مواجهند و نبرد غزه تنها نبرد فلسطینیان نیست؛ بلکه نبرد همه در مقابله با تهدید قریب الوقوع صهیونیستی است که فراتر از سرزمین فلسطین بوده و به کل منطقه گسترش یافته است.

این بیانیه بعد از آن صادر شد که گروه بین‌المللی «طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی» (IPC) که تحت حمایت سازمان ملل فعالیت می‌کند، برای نخستین‌بار قحطی را در نوار غزه اعلام کرده است. این نهاد جهانی که از سال ۲۰۰۴ برای ارزیابی شدت ناامنی غذایی و سوءتغذیه تشکیل شده، تاکنون تنها چهار بار در جهان قحطی را به‌طور رسمی اعلام کرده بود که تازه‌ترین آن در سودان در سال گذشته بوده است.

طبق معیارهای این نهاد، برای اعلام رسمی قحطی سه شرط سخت‌گیرانه باید وجود داشته باشد: دست‌کم ۲۰ درصد خانوارها دچار کمبود شدید غذا باشند، دست‌کم ۳۰ درصد کودکان سوءتغذیه حاد داشته باشند و روزانه دست‌کم دو نفر از هر ۱۰ هزار نفر بر اثر گرسنگی جان ببازند.

به نوشته روزنامه تلگراف، در گزارش محرمانه‌ای که در اختیار شرکای IPC قرار گرفته، آمده است: «پس از ۲۲ ماه جنگ بی‌امان، بیش از نیم میلیون نفر در غزه با شرایط فاجعه‌بار شامل گرسنگی، فقر مطلق و مرگ روبه‌رو هستند.» همچنین هشدار داده شده است که قحطی تا پایان سپتامبر به استان‌های دیرالبلح و خان‌یونس نیز گسترش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دیگر – بیش از نیمی از جمعیت غزه – در سطح «فوریت غذایی» (مرحله دوم بحران) قرار دارند. این نخستین‌بار است که قحطی به‌طور رسمی در منطقه خاورمیانه تأیید می‌شود. پیش از این تنها در چهار مورد در آفریقای جنوب صحرا چنین اعلامی صورت گرفته بود.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد تاکنون ۲۷۱ نفر از جمله ۱۱۲ کودک بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند که بیش از نیمی از این تلفات در سه هفته اخیر رخ داده است.