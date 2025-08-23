واکنش دمشق به امضای قریب الوقوع توافق با تل آویو

وزارت خارجه سوریه به اخبار مربوط به امضای قریب الوقوع توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه سوریه صحت گزارش‌های مربوط به امضای قریب الوقوع توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو در ۲۵ سپتامبر را تکذیب کرد.

دفتر هماهنگی و ارتباطات اداره رسانه‌ای وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که آنچه در این خصوص مطرح شده، نادرست است.

پیشتر ایندپندنت عربی به نقل از منابع سوری بلندپایه اعلام کرده بود که سوریه و اسرائیل در ۲۵ سپتامبر آتی، با نظارت آمریکا، یک توافقنامه امنیتی را امضا خواهند کرد.

بنا بر اعلام این منابع، پیش از آن و در تاریخ ۲۴ سپتامبر، الجولانی در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

از سوی دیگر قتیبه ادلبی، مدیر اداره امور آمریکا در وزارت خارجه سوریه هرگونه دیدار میان الجولانی و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ماه آتی را تکذیب کرد.

سه شنبه گذشته، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه در پاریس، با هیئت اسرائیلی درباره پرونده مربوط به کاهش تنش و عدم دخالت در امور داخلی سوریه و کنترل آتش بس در السویدا گفتگو کرده بود.