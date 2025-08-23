محکومیت حمله تروریستی در ایرانشهر توسط جمهوری آدربایجان

جوان آنلاین: در پی حمله‌ تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در شهرستان ایرانشهر در روز جمعه (۳۱ مرداد) که منجر به شهادت پنج نفر از نیروهای انتظامی کشور شد، وزیر کشور جمهوری آذربایجان پیام تسلیتی خطاب به همتای ایرانی ارسال کرد.

در این پیام آمده است:

جناب آقای وزیر، با کمال تأسف و اندوه، از وقوع حمله مسلحانه توسط افراد ناشناس در شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران، که منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس شد، آگاه شدم.

ما قویاً این جنایت شنیع را محکوم کرده و حمایت کامل خود را از مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و جلوه‌های آن اعلام می‌داریم.

وی ادامه داد: در ارتباط با این حادثه تلخ، مراتب تسلیت صمیمانه خود را، هم از جانب شخص خود و هم از سوی کارکنان وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان، به جنابعالی، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان و همچنین به ملت برادر ایران ابراز می‌دارم.