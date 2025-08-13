ترامپ به زلنسکی و رهبران اروپایی گفته است که تبادل ارضی لازم خواهد بود

جوان آنلاین: به گفته دو منبع آگاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی گفت که اهداف او از نشست روز جمعه با ولادیمیر پوتین دستیابی به آتشبس و درک بهتر امکان دستیابی به یک توافق صلح کامل است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از آکسیوس، اوکراینیها و اروپاییها مطمئن نبودند که ترامپ واقعاً امیدوار است در آلاسکا به چه چیزی دست یابد، اما این یک هدف مشخص است که با اهداف آنها همسو است. ترامپ پیش از این احتمال پیشرفتهای بزرگ در آلاسکا را کماهمیت جلوه داده بود.
اما امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، که آنها نیز در این تماس تلفنی بودند، هر دو پس از آن تأیید کردند که ترامپ گفته است که میخواهد برای دستیابی به آتشبس تلاش کند.
تماس تلفنی روز چهارشنبه که بیش از یک ساعت طول کشید، شاید آخرین فرصت برای زلنسکی و رهبران کلیدی اروپایی بود تا تفکر ترامپ را قبل از جلسه شکل دهند. یک منبع آگاه گفت که زلنسکی در این تماس تلفنی به ترامپ گفت که «به پوتین نمیتوان اعتماد کرد».
این منبع گفت که ترامپ به رهبران گفته است که او اهل این منطقه نیست و نمیتواند هیچ تصمیم نهایی در مورد قلمرو بگیرد، اما فکر میکند که تبادل ارضی به عنوان بخشی از یک توافق صلح لازم خواهد بود. ترامپ گفت که این روسای جمهور روسیه و اوکراین هستند که باید در مورد سرزمینها با یکدیگر بحث کنند، نه او.
منبعی که در این تماس تلفنی حضور داشت، گفت که مکرون مواضع «بسیار سختی» اتخاذ کرد و به ترامپ گفت که «این در یک جلسه چیز بسیار بزرگی برای دادن به پوتین است.» این منبع افزود: «ترامپ از این خوشش نیامد.»
این منبع گفت که مرتس و مارک روته، دبیرکل ناتو هر دو «بسیار فعال» بودند و جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا «نکات خوبی را مطرح کردند.»
این منبع گفت که کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان، «نبرد ورشو، دقیقاً ۱۰۵ سال پیش، زمانی که لهستان به همراه اوکراینیها علیه بلشویکها در روسیه جنگید را به ترامپ یادآوری کرد.»
زلنسکی بلافاصله پس از تماس تلفنی با ترامپ در کنار مرتس در برلین حاضر شد و در یک کنفرانس خبری شرکت کردند.
هر دو تأکید کردند که منافع اوکراین و اروپا باید در طول اجلاس حفظ شود - نشانهای از نگرانی آنها در مورد آنچه ترامپ و پوتین ممکن است با آن موافقت کنند. زلنسکی خواستار «فشار» بیشتر بر روسیه شد و مدعی شد که پوتین فقط بلوف میزند وقتی طوری رفتار میکند که انگار تحریمها هیچ تاثیری ندارند.
مرتس گفت ترامپ در طول تماس تلفنی «تا حد زیادی موافقت کرد» که روسیه نمیتواند به رسمیت شناختن قانونی سرزمینهایی را که در طول جنگ اشغال کرده است، بپذیرد.
ترامپ پیشنهاد داده است که اکثر خطوط نبرد در جای خود ثابت بمانند و «مبادله زمین» بیشتری انجام شود. اما اینها میتوانند به طور بالقوه مرزهای بالفعل بدون به رسمیت شناختن بینالمللی باشند.
مشاوران ترامپ میگویند ترامپ نگاهی یک روزه به این روند دارد و بر پیشرفت رو به جلو در کوتاه مدت برای نزدیکتر کردن اوکراین و روسیه به یک توافق تمرکز دارد.
یک مقام دولتی به اکسیوس گفت: «بله، رئیس جمهور اخیراً از پوتین خوشحال نبوده است. اما این دیگر از بین رفته است. او خوشبین است.»
این مقام افزود: «ما خوشبین هستیم. اما دیوانه نیستیم. این سخت است.» یک مقام دیگر گفت که این خوشبینی به این باور مربوط میشود که هر دو طرف از درگیری خسته شدهاند و ایالات متحده اعتبار کافی نزد هر دو طرف برای تحقق آن دارد. «همه خسته شدهاند، بنابراین اینجاست که هنر ممکنها - هنر معامله - ممکن میشود.»
زلنسکی در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت که بدون اوکراین هیچ راهحل دیپلماتیکی حاصل نمیشود و تأکید کرد که باید یک اجلاس سهجانبه با حضور او، ترامپ و پوتین برگزار شود. ترامپ این ایده را تأیید کرده است، اما پوتین آن را رد کرد.
ترامپ به رهبران حاضر در تماس تلفنی گفت که پس از دیدار با پوتین، آنها را در جریان آخرین تحولات قرار خواهد داد.