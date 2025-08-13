بدهی ملی آمریکا رکورد زد

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی نیویورکپست در گزارشی نوشت: طبق پیشبینیها قرار بود بعد از سال ۲۰۳۰، بدهی ملی آمریکا به بیش از ۳۷ تریلیون دلار برسد، اما به دلیل کسری بودجه شدید و هزینههای بالا، چند سال زودتر اتفاقافتاد.
به گزارش ایرنا، هزینههای دوران کرونا، قانون مالیاتی جدید دولت دونالد ترامپ، کسری بودجه و افزایش هزینههای درمان نسبت به تورم، از جمله دلایل این وضعیت اعلام شده است.
اضافه شدن یک تریلیون دلار بدهی در هر پنجماه، افزایش نرخ بهره و گرانتر شدن وام مسکن و خودرو، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کند شدن رشد دستمزدها، فشار بیشتر بر بودجه و کاهش منابع برای سایر اولویتها از جمله پیامدهای افزایش بدهی ملی آمریکا اعلام شده است.
اقتصاددانان هشدار میدهند این مسیر میتواند چرخهای از وامگیری بیشتر برای پرداخت بدهیهای قبلی را برای ایالات متحده ایجاد کند.