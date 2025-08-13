جوان آنلاین: بنگویر با اشاره به حلقه نزدیکان رئیس ستاد کل ارتش در پیامی که عصر امروز (چهارشنبه) در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت: «وقتی میبینی چه کسانی دور رئیس ستاد کل هستند، میفهمی چرا او بهشدت با اشغال غزه مخالف است.»
به گزارش فارس، او در ادامه اضافه کرد: «اینها آدمهایی با ذهنیت تسلیمشونده هستند. اگر رئیس ستادکل این افراد را کنار نگذارد، باید خودش هم به خانه برگردد.»
این سخنان مستقیما به موضع اخیر ایال زامیر رئیس ستاد کل رژیم صهیونیستی اشاره دارد که نسبت به تبعات اشغال کامل غزه هشدار داده است.
اختلاف میان مقامات ارشد اسرائیل بر سر نحوه مدیریت جنگ غزه در هفتههای اخیر به اوج رسیده است.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ماه اوت ۲۰۲۵ به ریاست «بنیامین نتانیاهو» طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرد.
اما ارتش این رژیم به رهبری ایال زامیر مخالفت جدی خود را با این تصمیم اعلام کرد و هشدار داد که این اقدام میتواند به «ویتنام اسرائیل» تبدیل شود.
بااینحال، جناح راست به رهبری افرادی، چون وزیر امنیت داخلی ایتمار بنگویر و وزیر دارایی اسرائیل «بزالل اسموتریچ» بر اجرای کامل این طرح پافشاری دارند.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، فشار احزاب راستگرا در کابینه اسرائیل برای اشغال کامل غزه افزایش یافته است. مخالفتهای علنی ارتش با این سیاست، از جمله در جلسات فوری کابینه، به رویارویی بیسابقهای بین نهاد سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی انجامیده است.