یک عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به حملات مکرر ارتش رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیستی به شهرها و اردوگاه های آوارگان در کرانه باختری تاکید کرد: این اقدامات هرگز نمی‌تواند فلسطینی‌ها را از سرزمین و حقوقشان منصرف کند.

جوان آنلاین: «عبدالرحمن شدید» در این باره گفت: حملات وحشیانه‌ای که توسط شهرک‌نشینان صهیونیست علیه شهرها، روستاها و اردوگاه‌های ما در کرانه باختری صورت می‌گیرد از جمله حمله تروریستی امروز صبح به شهر دوما در جنوب نابلس، ادامه سیاست اشغالگرانه فاشیستی و تلاش‌های بی‌وقفه آن برای تحمیل سیاست الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و آواره کردن اجباری فلسطینی‌ها از سرزمینشان است.

به گزارش ایرنا به نقل از شهاب نیوز، عضو ارشد حماس تصریح کرد: تجاوزات ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست نتیجه‌ای جز ناکامی بیشتر و رسوایی برای آنان به همراه نخواهد داشت و سیاست ارعابی که شهرها و روستاهای فلسطینی در کرانه باختری را هدف قرار داده است، هرگز نخواهد توانست ملت فلسطین‌ را از سرزمین و حقوقشان جدا کند.

عبدالرحمن شدید تاکید کرد: رویارویی‌های قهرمانانه و مقاومت فلسطینی‌ها در مقابل اشغالگران، بازتابی از روح پایداری و دفاع از سرزمین و کرامتشان است؛ چرا که ملت ما در برابر عربده‌کشی و ترور شهرک‌نشینان هرگز تسلیم نخواهد شد.

عضو ارشد حماس در پایان با تقدیر از مردم مقاوم فلسطین که در برابر تروریسم اشغالگران ایستادگی کرده‌اند، بر حمایت از آنان تاکید کرد و گفت: ضمن درخواست برای ادامه همه شیوه‌های مقابله و ایستادگی در برابر این تجاوزات وحشیانه دشمن؛ بار دیگر با ملت‌مان پیمان می‌بندیم که راه پایداری و مقاومت را تا بیرون راندن اشغالگران تروریست از هر وجب از سرزمین‌مان ادامه خواهیم داد.

در پی حمله امروز شهرک‌نشینان به روستای دوما در جنوب نابلس در کرانه باختری، یک شهروند فلسطینی به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین در این باره اعلام کرد «ثمین خلیل رضا دوابشه» ۳۵ ساله بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی شهرک‌نشینان که امروز چهارشنبه به روستای دوما یورش بردند، به شهادت رسید.

جمعیت هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که تیم‌های امدادی با یک مورد جراحت شدید در جریان این حمله مواجه شدند.

سلیمان دوابشه، رئیس شورای روستای دوما، با تأیید این خبر گفت: شهرک‌نشینان به سمت شهروندان فلسطینی در بخش جنوبی روستا تیراندازی کردند؛ منطقه‌ای که طی روزهای اخیر شاهد عملیات گسترده تخریب بوده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با جنگ ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ که تاکنون ده‌ها هزار شهید و مجروح بر جای گذاشته است، مبارزان و جوانان فلسطینی در کرانه باختری نیز در بخش‌های مختلف این منطقه از جمله نابلس، طولکرم، جنین و الخلیل به مقابله با نظامیان رژیم صهیونیستی برخاسته‌اند و کرانه باختری شاهد موجی از تنش‌ها و درگیری‌های میدانی بین فلسطینیان و نظامیان ارتش رژیم اشغالگر و یورش به محله‌ها و بازداشت فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها است.