نبیه بری: ایران کشور دوست لبنان است/ حزب الله از بین رفتنی نیست

جوان آنلاین: در جریان سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به بیروت، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان طی سخنانی مطبوعاتی خواستار مقابله با رژیم صهیونیستی شده و اعلام کرد: آنچه که لازم است، صبر و فداکاری برای مقابله با دشمن صهیونیستی و توطئههای آن است که تمام لبنان را هدف قرار میدهد.
نبیه بری در گفتگو با روزنامه النهار، حواشی ایجاد شده توسط برخی طرفها درباره سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بیروت را کم اهمیت خواند و گفت: برادران آرام باشید، ایران کشوری دوست برای لبنان است و با توجه به جایگاه فعالش در منطقه همچنان دوست ما خواهد ماند.
نبیه بری افزود: حزب الله هرگز از بین نرفته و با وجود همه چیزهایی که در معرض آن قرار گرفته اما همچنان یکی از بزرگترین احزاب لبنان است و باید توجه داشت مسائل به این روش با یک مؤلفه و طیف سیاسی و یک طایفه بزرگ در کشور مدیریت نمیشوند.
وی همچنین تایید تصمیم دولت برای خلع سلاح حزب الله توسط او را تکذیب و تاکید کرد: تنها چیزی که من درخواست کردم این بود که اولین جلسه دولت از سهشنبه به پنجشنبه موکول شود، اما آنها گوش ندادند. اگر ما این تصمیم را میپذیرفتیم، آیا اسرائیل از جنوب عقبنشینی میکرد یا اینکه حملاتش بیشتر میشد؟
بری همچنین به دیدار خود با «تام باراک» فرستاده آمریکا اشاره کرد و گفت: او از جلسه دیدارمان بهعنوان نشستی بسیار خوب و مثبت یاد کرد، اما پس از آن تغییراتی در مواضعش ایجاد شد.
همزمان با ورود علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بیروت، مردم لبنان در مسیر فرودگاه تجمع کردند؛ در حالی که پرچمهای حزبالله و ایران را در دست داشتند. آنها همچنین شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» و «هیهات منا الذلة» سر دادند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بدو ورود به بیروت پایتخت لبنان در خصوص سفرش به این کشور گفت: ایران و لبنان هر دو از یک تمدن عمیق برخوردارند و در طول قرون مختلف همیشه باهم ارتباطات نزدیک بین دو ملت وجود داشت. به همین دلیل یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنان وجود دارد.
وی افزود: به خاطر همین پیوستگی یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده است. اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند این درد را ما در ایران هم حس میکنیم. ما در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود.
لاریجانی بیان داشت: از دوست عزیزم آقای نبیه بری تشکر میکنم که مقدمات این سفر را فراهم کردند. امروز ملاقاتهای مختلفی با رئیس جمهور محترم، رئیس محترم پارلمان و نخست وزیر و بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران خواهم داشت.