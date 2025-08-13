درخواست بن گویر برای برکناری رئیس ستاد ارتش اشغالگر

جوان آنلاین: کانال ۱۲ عبری گزارش کرد «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اولین عضو کابینه است که علناً خواستار برکناری «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش شد.

این کانال گزارش کرد بن گویر از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست فورا زامیر را جابه‌جا کند که در غیر این صورت، زامیر مشاوران خود را از چپ افراطی جایگزین خواهد کرد.

بن گویر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نزدیکان ایال زامیر را به عنوان «هسته توطئه» توصیف کرد و گفت اگر زامیر اعضای این هسته را اخراج نکند، خودش باید اخراج شود.