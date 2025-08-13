جوان آنلاین: علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه اربعین امسال همزمان شده با اربعین شهدای جنگ تحمیلی ١٢ روزه بیان کرد: حرکت اربعین یکی از بزرگترین حرکت‌های مذهبی جهان و خصوصاً عالم اسلام است که چند سالی است مردم ما نیز در این راهپیمایی بزرگ حضور دارند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: یکی از آثار زیارت امام حسین نشاط است؛ پس از زیارتی که انجام می‌شود مردم احساس نشاط قلبی می‌کنند.

پورجمشیدیان اظهار کرد: این حرکت در سال‌های اخیر بیش از ٢٠ میلیون شرکت کننده از سراسر دنیا داشته است. امسال به خاطر شرایط گرمای بسیار شدید هوا تصور می‌کردیم با استقبال کمتری مواجه شویم از این جهت در ستاد اربعین پیش بینی حضور کمتر مردم را در مراسم اربعین داشتیم؛ منتهی مردم با نشاط بیشتر و با حضور چشمگیر تری اربعین امسال را پشت سر می‌گذارند.

وی با اشاره به آماری که برای صبح امروز است گفت: بیش از ٣ میلیون و ٢٢۶ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. در صورت ثبت نام در سامانه از تسهیلاتی چون بیمه و دریافت ارز بهره‌مند می‌شوند. لازم به ذکر است که میزان خروجی از میزان ثبت نام بیشتر است؛ چرا که برخی بدون ثبت نام در سامانه از مرزها خارج شده‌اند.

پورجمشیدیان با تاکید بر مدیریت سفر زائران و ازدحام جمعیت بیان کرد: امسال زائران سفر خود را به خوبی مدیریت کرده‌اند یعنی تقریباً بیش از ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر تا به امروز رفتند و برگشته‌اند. خدا را شکر ما مشکلی در بحث مدیریت سفر و تأمین وسیله حمل و نقل نداشتیم و انشاالله تا آخر مراسم اربعین به همین صورت پیش برود تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی گفت: ما موضوعات مربوط به مدیریت مراسم اربعین امام حسین را از ماه‌ها قبل شروع کردیم و یکی از کارها تعامل و همکاری با برادران عراقی مان است. موضوع امنیت سفر زائران از اولویت‌های ما است، لذا بخش زیادی از کار در کشور عراق به موضوع امنیت سفر پرداخته می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: خدارا شکر امسال آمار تصادفات نسبت به سال‌های گذشته پایین‌تر بوده است.

پورجمشیدیان در پایان افزود: نکته دیگر ارائه خدمات پشتیبانی برای مردم است؛ خصوصاً یکی از موضوعات سرعت عبور مردم از مرزها است و معطلی زائران را کم کنیم. معطلی زائران در حال حاضر در حد چند ثانیه است. زمان عبور از مرز گذرنامه همزمان برای کشور عراق نیز قابل مشاهده است. تا حدودی زیادی تلاش کردیم با ایجاد سایبان‌های زیاد شرایط گرما را کنترل کنیم. نکته دیگر تأمین آب و یخ است؛ ده‌ها میلیون هم در عراق و هم در ایران پیش بینی آب و یخ شد. به طوری که ما یکسال یخ را برای ١٠ روز اربعین ذخیره می‌کنیم. همچنان توصیه می‌کنم زائران سفر خود را مدیریت کنند.