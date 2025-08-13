بلینکن: طرحی برای به رسمیت شناختن فلسطین ضروری است

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن نوشت: تصمیم فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر، از نظر اخلاقی درست است و نشان دهنده یک اجماع جهانی است.

جوان آنلاین: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، نوشته است: با این حال، با توجه به بحران غزه که هنوز در جریان است، به نظر می‌رسد این تمرکز بر به رسمیت شناختن، کاملاً در پشت واقعیت‌های فوری‌تر قرار دارد. در بحبوحه رنج غیرنظامیان فلسطینی و اسیران اسرائیلی - و طرح اعلام شده اسرائیل برای اشغال تمام یا بخشی از این منطقه محصور - جلوگیری از قحطی، آزادی اسیران و پایان دادن به درگیری در غزه از اولویت‌ها هستند. صحبت از دو کشور می‌تواند به تعویق بیفتد.

او در ادامه گفته است: با این حال، به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی در زمان مناسب و به روش مناسب، می‌تواند به خروج اسرائیل از غزه و تسریع عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی، که بسیاری از اسرائیلی‌ها آرزوی آن را دارند، کمک کند.

بلینکن با این ادعا که رژیم صهیونیستی به دو هدف از سه هدف اعلام شده خود در غزه یعنی نابودی حماس و کشتن رهبران مسئول عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رسیده معتقد است این رژیم بعید است که بتواند با اشغال کامل غزه به هدف سوم - آزادی گروگان‌ها - دست یابد.

او در ادامه تاکید کرده است: اسرائیل در تدوین طرحی برای خروج از غزه و جلوگیری از تسلط مجدد حماس بر غزه شکست خورده است. مردم فلسطین همچنان جذب حماس می‌شوند. اشغال فلسطین توسط اسرائیل، بدبختی فلسطینیان بی‌گناه را تداوم می‌بخشد و زمینه‌ساز شورشی پایدار خواهد بود که از نظر نظامی و اخلاقی اسرائیل را به خاک و خون می‌کشد.

وزیر خارجه بایدن تاکید کرده است: اینجاست که طرحی برای به رسمیت شناختن فلسطین ضروری می‌شود. کشورهای کلیدی عرب آماده ارائه نیروهای امنیتی و کمک به فلسطینیان برای اداره، تأمین امنیت و بازسازی غزه هستند. اما آنها این کار را تنها در صورتی انجام می‌دهند که یک مسیر سیاسی معتبر به سوی خودمختاری فلسطین وجود داشته باشد. مردم آنها چیزی کمتر از این را نمی‌پذیرند. پایان دادن به درگیری در غزه و گشودن مسیری معتبر برای تشکیل یک کشور فلسطینی نیز برای عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل ضروری است.

بلینکن گفته است: در عوض، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، می‌تواند ائتلاف سمی خود را برای دستیابی به آن کنار بگذارد. اما به رسمیت شناختن بی‌قید و شرط فلسطین، نه منجر به تشکیل یک کشور فلسطینی می‌شود و نه به رنج مردم غزه پایان می‌دهد. راه بهتری هم وجود دارد. فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا باید مسیری زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر شرایط را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اتخاذ کنند و ایالات متحده نیز باید آن را بپذیرد. نقاط شروع و پایان ضروری هستند، زیرا هیچ‌کس یک فرآیند بی‌پایان را نمی‌پذیرد. فلسطینی‌ها به افقی روشن و نزدیک برای خودمختاری سیاسی نیاز دارند. به رسمیت شناختن نیز باید مبتنی بر شرایط باشد. در حالی که فلسطینی‌ها حق خودمختاری دارند.

وی تصریح کرده است: برای اسرائیلی‌ها، تلاش‌های صلح گذشته، با مقاومت خشونت‌آمیز و ناامنی بیشتر مواجه شده است. اجلاس شکست‌خورده کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰ منجر به انتفاضه دوم شد. پرداختن به این شرایط در طول سه سال آینده - یک بازه زمانی معقول - می‌تواند به اسرائیل و جهان نشان دهد که یک فلسطین مستقل بر ساختن یک کشور متمرکز خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد سازمان مناسبی برای قضاوت در مورد اینکه آیا فلسطینی‌ها شرایط را برآورده می‌کنند یا خیر، است و وتوی آمریکا به اسرائیلی‌ها اطمینان خاطر می‌دهد. فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مستقیماً در مورد مسائلی مانند مرزها، ترتیبات امنیتی، بیت‌المقدس و حق بازگشت مذاکره خواهند کرد. این روند می‌تواند مدتی ادامه یابد، اما مانع از به رسمیت شناختن آن نخواهد شد - که به نوبه خود می‌تواند حل این مسائل را تسریع کند.

او در ادامه آورده است: در این میان، اسرائیل باید فوراً به بحران انسانی در غزه رسیدگی کند و طرح عقب‌نشینی را اجرا کند. باید گسترش شهرک‌ها، قانونی کردن پایگاه‌های مرزی و تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را متوقف کند. باید شهرک‌نشینان افراطی را که مرتکب خشونت و ارعاب علیه فلسطینیان می‌شوند، پاسخگو کند. باید به ترتیبات وضع موجود برای اماکن مقدس مانند «کوه معبد» (مسجدالاقصی) احترام بگذارد. در نهایت، باید از اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت کند، نه اینکه سعی در تضعیف آن داشته باشد، که به اسرائیل اجازه می‌دهد ادعا کند هیچ شریک مذاکره‌ای ندارد.

به گفته بلینکن، «اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید تصمیم بگیرند که رابطه‌شان در آینده چگونه خواهد بود. اسرائیلی‌ها نمی‌توانند با این توهم که فلسطینی‌ها بدون حقوق ملی، غیرمردم بودن را خواهند پذیرفت، عمل کنند. هفت میلیون یهودی اسرائیلی، دو میلیون عرب اسرائیلی و حدود پنج میلیون فلسطینی در کرانه باختری و غزه ریشه در یک منطقه دارند. هیچ‌کس به جایی نمی‌رود، فارغ از توهمات افراط‌گرایان دو طرف.

وزیر خارجه بایدن در پایان تاکید کرده است: برخلاف آنچه برخی از اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند، پذیرش به رسمیت شناختن فلسطین در چارچوب زمانی و مشروط، نه تنها پاداشی برای حماس نخواهد بود، بلکه سرزنش نهایی دستور کار مرگ و نابودی آن خواهد بود. و سرانجام اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را در مسیر همزیستی پایدار، صلح‌آمیز و امن قرار خواهد داد.