حمله کارشناس صهیونیست به نتانیاهو: او بازهم خزعبلات سرهم کرد

جوان آنلاین: بیانیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، خطاب به خبرنگاران خارجی سر و صدای زیادی به پا کرد و واکنش‌های زیادی از جمله انتقادات گسترده به همراه داشت. باراک ساری که اخیراً به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان نتانیاهو و دولتش، به ویژه در رابطه با جنگ غزه شناخته می‌شود، اخیراً توییتی را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد که در آن نوشت:

«نتانیاهو با آنچه اکنون به خبرنگاران خارجی گفته است، آنها را می‌ترساند. او هیچ پاسخی به سوالات بزرگ، چگونگی بازگرداندن اسرا و اینکه چه کسی فردای آن روز بر غزه حکومت خواهد کرد، ندارد. او اعلام کرد که "ما نمی‌خواهیم در غزه بمانیم»

باراک ساری افزود و نوشت: «از ما پرسیده می‌شود که چگونه اسرا را باز خواهیم گرداند؟ میگوییم از طریق فشار نظامی سنجیده و فشار سیاسی-دیپلماتیک!» خب پس تاکنون چه کرده‌ایم آقای نتانیاهو؟

و چه کسی فردای آن روز بر غزه حکومت خواهد کرد؟ نتانیاهو: «ما در مورد یک مرجع موقت برای انتقال قدرت صحبت می‌کنیم. هدف، ایجاد رهبری غیرنظامی در غزه است که نیروهای نظامی ضد اسرائیل آموزش ندهد و به آنها پول ندهد.»

این کارشناس صهیونیست با کنایه به اظهارات نخست وزیر این رژیم نوشت: «صد در صد آقای نتانیاهو همین خواهد شد، آنها طوری تربیت خواهند شد که اسرائیل را دوست داشته باشند، ترجیحاً طبق نوشته‌های ژابوتینسکی. خلاصه اینکه، او هیچ پاسخی ندارد، طبق معمول خزعبلات زیادی را سرهم کرد. و به خاطر او ما گیر چنین وضع اسفناکی افتاده‌ایم.»