﻿ رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول
کد خبر: 1128086
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تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۰
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رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول

اجاره بها در محله منیریه به دلیل شرایط خاص این منطقه و قدیمی بودن آن کمی متفاوت است و برای رهن یک واحد ۸۵ متری حداکثر باید ۶۵۰ میلیون و ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت شود.

 برای اجاره بها در محله منیریه باید حداقل رهن ۱۲۰ میلیون تومان و ماهیانه ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون پرداخت شود در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
منیریه ۸۵ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۷ میلیون ۳۵۰ الی ۶۶۰ میلیون
سنگلج ۸۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون ۱۹۰ الی ۴۵۰ میلیون
امیریه ۸۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون ۱۶۰ الی ۴۵۰ میلیون
میدان حر ۸۵ ۷ الی ۸ میلیون ۱۲۰ الی ۶۵۰ میلیون
مخصوص ۸۵ ۵ میلیون و ۴۰۰ الی ۷ میلیون و ۵۰۰ ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون

 

 
منبع: مهـــر
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