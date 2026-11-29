جوان آنلاین: دیدار تیم‌های دپورتیوو لاکرونیا و بارسلونا از سری رقابت‌های هفته چهاردهم لالیگا از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه مونیسیپال ریازور به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در پایان با نتیجه ۵ بر یک به سود شاگردان هانسی فلیک به پایان رسید.

در دقیقه دوم لامین یامال برای بارسلونا گلزنی کرد. پس از آن پی یر امریک اوبامیانگ برای لاکرونیا گل تساوی را به ثمر رساند.

دنی اولمو در دقیقه ۲۰ و رافینیا (۳ بار) در دقایق ۵۰ و ۸۴ و ۱+۹۰، چهار گل بعدی این دیدار را برای بارسلونا به ثمر رساندند تا نتیجه بازی ۵ بر یک به سود این تیم به اتمام برسد.

با این پیروزی آبی اناری‌ها ۳۹ امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند. تیم‌های فوتبال اتلتیکو مادرید و رئال مادرید نیز به ترتیب با ۳۴ و ۳۳ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.