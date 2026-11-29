تیم فوتبال الزورا در دومین مسابقه با هدایت علیرضا منصوریان به پیروزی رسید تا با کسب سه امتیاز دیدار مقابل الکرخ، جایگاه خود را در رتبه چهارم جدول لیگ ستارگان عراق تثبیت کند.

جوان آنلاین: در چارچوب هفته پانزدهم لیگ ستارگان عراق، تیم فوتبال الزورا در دیداری دشوار برابر الکرخ به میدان رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان منصوریان با وجود برتری در جریان بازی و حملات متعدد، برای باز کردن دروازه حریف با مشکل مواجه شدند و تا دقایق پایانی نتوانستند به گل برسند. سرانجام در دقیقه ۸۸ مسابقه، الزورا صاحب ضربه پنالتی شد و عبدالکریم توانست این فرصت را به گل تبدیل کند تا سه امتیاز به حساب تیمش واریز شود.

به این ترتیب، منصوریان در دومین تجربه سرمربیگری خود روی نیمکت الزورا، دومین پیروزی متوالی را جشن گرفت. الزورا با این نتیجه ۲۷ امتیازی شد و در رتبه چهارم جدول قرار گرفت تا فاصله‌اش با الکرمه صدرنشین به ۶ امتیاز کاهش پیدا کند.