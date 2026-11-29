سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه‌ای، نیت واقعی مقامات کاخ سفید از مذاکره با تهران را اینگونه افشا کرد: باید بر منافع آمریکا تمرکز کنیم، نه آنچه به نفع ایران است.

جوان آنلاین: «نیکی هیلی» سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با میت د پرس (شبکه NBC آمریکا) بدون توجه به عامل شکست ترامپ و هم حزبی هایش در انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور، ادعا کرد: می‌شنوم که دموکرات‌ها می‌گویند، ما می‌خواهیم (با در اختیار داشتن اکثریت در کنگره جدید آمریکا) به تمام این جنگ‌های خارجی پایان دهیم. آنها فراموش کرده‌اند که خودشان همان کسانی بودند که از بایدن حمایت کردند؛ آن هم زمانی که او به شرم آورترین شکل ممکن از افغانستان خارج شد؛ اقدامی که به جنگ روسیه و اوکراین، وقایع هفتم اکتبر و جنگ [مرتبط با]ایران انجامید.

به گزارش مهر، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل که نخواست شکست‌های سریالی واشنگتن در منطقه از عراق و افغانستان تا یمن و تجاوز غیرقانونی به ایران را به یاد بیاورد، مدعی شد: باید بروید و کار را درست به پایان برسانید. ما به یک افغانستان دیگر نیاز نداریم؛ جایی که نیرو‌ها را خارج کنیم و به دشمنانمان جسارت بدهیم.

وی که گویا نقض تعهدات آمریکا از برجام تا تفاهم نامه اسلام آباد را از یاد برده است، مدعی شد: ایران هرگز تن به توافق نخواهد داد! آنها هرگز چنین نکرده‌اند! هرگاه هم که توافقی کرده‌اند، با دروغ و فریب از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند!

«نیکی هیلی» گفت: باید تمرکزمان را بر آنچه به نفع آمریکاست بگذاریم؛ نه آنچه به نفع ایران است، و نه صرفاً آنچه باعث می‌شود بتوانیم ادعا کنیم که به یک توافق صلح دست یافته‌ایم.



