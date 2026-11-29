فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه همکاری‌ها نباید به امضای تفاهم‌نامه محدود بماند، خواستار پیگیری مستمر مفاد آن از سوی مسئولان دو مجموعه بسیج و فراجا شد.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جایگاه بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: حقیقت بسیج در انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و این مجموعه در مقاطع حساس و پیچیده انقلاب، نقش مهمی در عبور کشور از مشکلات و بحران‌ها داشته است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف سازندگی، فرهنگی و اجتماعی افزود: بسیج در عرصه‌های گوناگون، از دفاع مقدس تا فعالیت‌های فرهنگی، مساجد و سازندگی، حضوری مؤثر و بی‌منت داشته و همین عملکرد موجب شده است عنوان بسیجی به یک ارزش و افتخار در جامعه تبدیل شود.

سردار رادان در ادامه با اشاره به ضرورت بازتعریف و گسترش نقش بسیج در شرایط جدید کشور تصریح کرد: حقیقت بسیج در روز‌های اخیر باید با ابعاد و ظرفیت‌های تازه‌ای ظهور و بروز پیدا کند. با توجه به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج، به نظر می‌رسد قله مأموریت‌ها بزرگ‌تر و دامنه فعالیت‌ها گسترده‌تر شده است؛ طبیعتاً مسئولیت‌ها نیز دشوارتر خواهد شد.

مردم با وجود فشار‌ها و شرایط دشوار، پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند

فرمانده کل انتظامی کشور با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب درباره ارزش و ثواب انجام کار‌های دشوار گفت: در نظام جمهوری اسلامی، هر کاری ثواب خود را دارد، اما قرار نیست همه کار‌ها از ثواب یکسانی برخوردار باشند؛ هرچه کار دشوارتر باشد، ثواب آن نیز بیشتر است؛ بنابراین باید فرصت خدمت را مغتنم شمرد و مسئولیت‌های سخت‌تر را پذیرفت.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌های مشترک بسیج و فراجا اظهار کرد: در دیدار‌های قبلی نیز درباره سطح همکاری‌های دو مجموعه گفت‌و‌گو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با وجود همکاری‌های مطلوب، ظرفیت‌های بیشتری برای تعمیق و گسترش این تعاملات وجود دارد؛ از همین رو مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای جامع‌تر تدوین شود.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به حضور مسئولان و معاونان مختلف انتظامی در این نشست افزود: پس از امضای تفاهم‌نامه، تازه مرحله اصلی کار آغاز می‌شود و بخش‌های مختلف فراجا از جمله پلیس پیشگیری، سازمان اطلاعات، امنیت عمومی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باید همکاری‌های خود را با مجموعه‌های متناظر در سازمان بسیج وارد مرحله اجرا کنند.

سردار رادان با تأکید بر اینکه همکاری‌ها نباید به امضای تفاهم‌نامه محدود بماند، خواستار پیگیری مستمر مفاد آن از سوی مسئولان دو مجموعه بسیج و فراجا شد و گفت: انتظار ما این است که خروجی این همکاری‌ها، خدمت بی‌منت و گسترده‌تر به مردم باشد.

وی با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های اخیر کشور اظهار کرد: مردم با وجود فشار‌ها و شرایط دشوار، پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند و مشخص شد دشمنان شناخت درستی از مردم، مکتب انقلاب اسلامی، رهبری، بسیج و نیرو‌های مسلح نداشتند و از همین رو در محاسبات خود دچار اشتباه شدند.

همکاری فراجا و بسیج باید در برنامه‌های عملیاتی دو مجموعه جای بگیرد

فرمانده کل انتظامی کشور، محله‌محوری و پیشگیری را از اولویت‌های مهم همکاری مشترک بسیج و فراجا دانست و تصریح کرد: موضوع محله‌محوری بسیار مهم است و باید در کنار آن، حوزه پیشگیری، فعالیت‌های فرهنگی مشترک و همکاری‌های اطلاعاتی نیز با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: سازمان اطلاعات، پلیس پیشگیری، حوزه امنیت عمومی و بخش‌های فرهنگی و اجتماعی باید با ظرفیت‌های سازمان بسیج دست به دست هم دهند و در کنار یکدیگر برای امنیت، آسایش و رفاه مردم تلاش کنند.

سردار رادان با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهم‌نامه به برنامه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها باید در برنامه‌های عملیاتی دو مجموعه جای بگیرد و به‌صورت مستمر پیگیری شود. یکی از اولویت‌های ما این خواهد بود که مشخص کنیم هر یک از این مأموریت‌ها تا چه اندازه باید با مشارکت بسیج و در کنار این مجموعه پیش برود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای دو مجموعه برای انجام اقدامات مشترک گفت: کار‌های فراوانی وجود دارد که می‌توانیم با همکاری یکدیگر انجام دهیم. برای تحقق این هدف باید از برخی نگاه‌های سازمانی و فردی عبور کنیم و با انعطاف و تعامل بیشتر، منافع و اهداف مشترک را در اولویت قرار دهیم.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان، سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از مقام معظم رهبری را دو هدف مشترک بسیج و فراجا دانست و تأکید کرد: اگر این دو هدف محور حرکت ما باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در مسیر سربازی حضرت ولی‌امر (عج) گام برداریم و با همکاری و هم‌افزایی، روز‌های بهتری را برای مردم رقم بزنیم.