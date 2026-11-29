وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: سرنوشت اشغالگر، شکست و گریختن است و آزادی و استقلال دو هدفی هستند که باید محقق شوند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: نظام سعودی همچنان هرگونه راه‌حلی را که به پایان تجاوز و رفع محاصره از یمن منجر شود، رد می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: نقشه راه می‌توانست نقطه آغاز دستیابی به راه‌حلی فراگیر باشد که به تجاوز و محاصره علیه یمن پایان دهد، اما این نظام سعودی بود که این گام را ناکام گذاشت.

در این بیانیه آمده است که مخالفت نظام سعودی با هرگونه راه‌حل منصفانه، به تداوم جنگ و گسترش دامنه رویارویی تا زمان بازپس‌گیری حقوق مصادره‌شده منجر خواهد شد.

این بیانیه همچنین ارتکاب کشتار‌های روزانه و تخریب نظام‌مند اماکن و تأسیسات غیرنظامی در یمن طی ۱۲ سال گذشته را نشان‌دهنده حقیقت اهداف و طمع‌ورزی‌های نظام سعودی در یمن دانست و تأکید کرد که یمن همچنان برای پذیرش هر راه‌حل عادلانه و عزتمندانه آماده خواهد بود و در عین حال، برای هرگونه تحولات احتمالی آمادگی دارد و با تمام توان و صلابت با آنها مقابله خواهد کرد.

وزارت امور خارجه یمن در پایان بیانیه خود اعلام کرد: در سی‌ام نوامبر تاکید می‌کنیم که سرنوشت اشغالگر، شکست و گریختن است و آزادی و استقلال دو هدفی هستند که باید محقق شوند.