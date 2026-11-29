۲۱۸ شهرک‌نشین صهیونیست روز دوشنبه از طریق باب‌المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند.

جوان آنلاین: ۲۱۸ شهرک‌نشین صهیونیست روز دوشنبه از طریق باب‌المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند. این یورش در دو نوبت صبح و عصر و با حمایت شدید نظامیان صهیونیست انجام شد.

هم‌زمان، ۴۷۶ نفر دیگر نیز با عنوان «گردشگری» وارد مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی شدند.

برخی منابع در قدس اعلام کردند که «موشه فیگلین»، رئیس جنبش «زیهوت» صبح امروز به مسجدالاقصی یورش برد و اظهاراتی تحریک‌آمیز در حمایت از اعمال سلطه بر این مکان مقدس مطرح کرد.

وی در این اظهارات گفت: «هر کس بر کوه معبد مسلط شود، بر کشور نیز مسلط خواهد شد.»

این اظهارات در چارچوب فراخوان‌های مستمر صهیونیست‌ها برای اعمال سلطه بر مسجدالاقصی و خدشه‌دار کردن وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در این مکان مقدس مطرح می‌شود.