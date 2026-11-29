وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته گفت: به برکت ایستادگی و مقاومت استوار و عزم خلل‌ناپذیر ملت و دولت ایران، این اقدامات در دستیابی به نیات شوم خود ناکام ماند و متجاوزان شکست قاطعی را متحمل شدند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی در مراسم روز سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، ضمن تبریک این مناسبت به کشور‌های عضو و خانواده بزرگ این سازمان، بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و نقش اکو در توسعه و همگرایی اقتصادی تأکید کرد.

عراقچی با بیان اینکه روز اکو فرصتی برای پاسداشت ارزش‌ها و اصول مشترک، میراث‌های تاریخی و پیوند‌های فرهنگی کشور‌های منطقه است، اظهار کرد: این مناسبت همچنین یادآور آرمان جمعی بیش از نیم‌میلیارد نفر از مردم منطقه‌ای گسترده و برخوردار از اهمیت راهبردی است که از اروپا تا چین و از روسیه تا خلیج فارس و اقیانوس هند امتداد دارد.

وی افزود: ما عمیقاً بر این باوریم که اکو به‌عنوان ساختاری راهبردی و مبتنی بر تکثرگرایی، نقش برجسته‌ای در توسعه منطقه ما ایفا کرده و قابل‌اعتمادترین بستری است که می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای امیدبخش باشد.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه اکو در روند همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تصریح کرد: این سازمان خود را به‌عنوان بازیگری بی‌بدیل در روند مستمر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای به اثبات رسانده است. در سال ۲۰۲۶، برگزاری تعداد قابل توجهی از رویداد‌ها و نشست‌ها در منطقه اکو، بیانگر پایبندی قاطع کشور‌های عضو به تحقق اهداف موردنظر بوده است.

عراقچی ادامه داد: نشست اخیر شورای وزیران امور خارجه، عزم راسخ همه اعضای اکو برای تداوم جایگاه برجسته و اهمیت راهبردی این سازمان در عرصه تعاملات منطقه‌ای، در جهانی که با تحولات شتابان روبه‌روست، را نشان داد.

وی با اشاره به ریاست جمهوری اسلامی پاکستان بر سازمان اکو در سال ۲۰۲۷ ابراز امیدواری کرد که در این دوره، نشست‌ها و تعاملات بیشتری از این دست برگزار شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین تدوین چشم‌انداز جدید اکو برای دهه پیش‌رو را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان طی سال گذشته دانست و گفت: این سند پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده و با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای سند پیشین تدوین شده و بر رویکرد‌های نتیجه‌محور، عملیاتی و مبتنی بر دستیابی به اهداف قابل‌اندازه‌گیری تأکید دارد.

عراقچی با تأکید بر ضرورت اجرای این سند با هدایت راهبردی رهبران کشور‌های عضو اظهار کرد: ضروری است این سند با رهنمود‌ها و هدایت‌های راهبردی رهبران کشور‌های عضو در هجدهمین اجلاس سران اکو که ۱۳ آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد، غنا و جهت‌گیری لازم را بیابد. از این رو، این اجلاس از اهمیتی شایان در ترسیم آینده سازمان برخوردار است.

وی ابراز اطمینان کرد که این اجلاس بار دیگر تعهد و عزم جمعی کشور‌های عضو را برای پیشبرد اهداف سازمان و تبدیل آرمان‌های مشترک به دستاورد‌های ملموس مورد تأکید قرار خواهد داد.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سال گذشته و تجاوزات نظامی علیه ایران گفت: همان‌گونه که اطلاع دارید، سال گذشته برای مردم کشورم سالی دشوار بود. این شرایط در پی اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران رقم خورد.

وی افزود: با این حال، به برکت ایستادگی و مقاومت استوار و عزم خلل‌ناپذیر ملت و دولت ایران، این اقدامات تجاوزکارانه در دستیابی به نیات شوم خود ناکام ماند و متجاوزان شکست قاطعی را متحمل شدند.

عراقچی با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به صلح و ثبات منطقه‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند بوده و در این راستا، بهره‌گیری از راهکار‌های دیپلماتیک را با هدف دستیابی به راه‌حلی عادلانه و عزتمندانه دنبال کرده است.

وی ادامه داد: در تازه‌ترین اقدام، ایران در راستای همین تعهد دیرینه، ابتکاری را با هدف پایان بخشیدن به جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ارائه کرد. این ابتکار همچنین در سی‌امین نشست شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد مورد حمایت کشور‌های عضو اکو قرار گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به میزبانی ایران از دبیرخانه اکو تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت کامل و خلل‌ناپذیر خود را از این سازمان اعلام می‌دارد و همچنان با فراهم آوردن فضایی دوستانه و مساعد برای فعالیت مؤثر کشور‌های عضو و دبیرخانه، نقشی فعال و سازنده ایفا خواهد کرد.

عراقچی در پایان خاطرنشان کرد: روز اکو هم فرصتی برای بزرگداشت دستاورد‌های مشترک کشور‌های عضو و هم فراخوانی برای اقدام و تلاش بیشتر است. این روز به ما یادآوری می‌کند که چه مسیری را پیموده‌ایم و تا چه اندازه ظرفیت داریم که گام‌های بلندتری به پیش برداریم.