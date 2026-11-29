پویانمایی «خواب‌دزد» با محوریت امید به آینده و پاسداشت رویای ایرانی، از شبکه کودک سیما پخش می‌شود.

جوان آنلاین: سریال پویانمایی «خواب‌دزد» محصول مرکز انیمیشن سوره، به زودی به تلویزیون آمده و هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه کودک پخش می‌شود.

به گزارش تسنیم، این مجموعه ۱۶ قسمتی به کارگردانی رسول آذرگون و نویسندگی عبدالله ملکی، با تکنیک کات‌اوت تولید شده و داستان شهری را روایت می‌کند که ساکنان آن وسوسه می‌شوند رؤیا‌های خود را به فردی مرموز به نام خواب‌دزد بفروشند؛ اما دختربچه‌ای با همراهی دوستانش در برابر این وسوسه می‌ایستد و دیگران را به حفظ رؤیاهایشان دعوت می‌کند.

مجید عزیزی و حامد سلیمانی تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده دارند و امیررضا مافی تهیه‌کننده ارشد آن است.

به گفته عزیزی، داستان این مجموعه با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته کارا مِی نویسنده بریتانیایی، و با بازآفرینی و بومی‌سازی متناسب با فرهنگ و زیست‌بوم ایرانی تولید شده است.

این مجموعه با محوریت امید به آینده و تأکید بر ارزش‌های رویای ایرانی، برای مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شده است.