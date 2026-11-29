جوان آنلاین: از تاس، الکساندر نوواک معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد مسکو برای افزایش عرضه سوخت به بازار داخلی، واردات از کشور‌های عضو و غیرعضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را افزایش می‌دهد و همزمان تولید داخلی را نیز تقویت خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، نوواک در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین، خبرنگار برنامه «وستی»، اظهار داشت: «ما قصد داریم عرضه سوخت به بازار داخلی را از جمله از طریق کشور‌های نزدیک، کشور‌های دور و افزایش تولید داخلی، بیشتر کنیم.»

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت روسیه برای تأمین سوخت مورد نیاز بازار داخلی، گفت افزایش واردات و تولید به تقویت عرضه کمک خواهد کرد.

بازار سوخت روسیه در ماه‌های اخیر به دلیل تعمیرات برخی پالایشگاه‌ها در نتیجه حملات اوکراین به تأسیسات پالایش نفت با فشار مواجه شده است.

مقام‌های روسیه پیش‌تر از استفاده از واردات سوخت، به تعویق انداختن تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده پالایشگاه‌ها و محدودیت صادرات برای تأمین نیاز بازار داخلی خبر داده بودند.

نوواک ۲۵ نوامبر نیز وضعیت بازار سوخت را به دلیل تعمیرات پالایشگاه‌ها نسبتاً پرتنش توصیف کرده بود.