به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و پاسداشت شب یلدا، اعتبار معادل حقوق آذرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی از روز دوشنبه ۹ آذر فعال و قابل استفاده خواهد شد.

جوان آنلاین: روابط سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:

در قالب طرح «تأمین رفاه»، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با فعال‌سازی کیف پول اعتباری، می‌توانند اعتباری معادل یک‌ماه حقوق خود را دریافت و پیش از واریز حقوق نقدی ماهانه در تاریخ مقرر، برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.

طرح «تأمین رفاه» به عنوان خدمتی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، با هدف تسهیل و افزایش قدرت خرید، فراهم‌سازی دسترسی زودهنگام بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مستمری ماهانه خود با امکان استفاده از انواع تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه طراحی شده است.

در واقع این خدمت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط امکان می‌دهد تا پیش از موعد واریز مستمری ماهانه، اعتباری معادل یک ماه مستمری خالص قابل دریافت خود را دریافت کرده و از آن برای خرید کالا و خدمات از شبکه گسترده و متنوع فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد در سراسر کشور استفاده کنند. به این معنا که این خدمت با ایجاد یک کیف پول (حساب) اعتباری، امکان استفاده زودهنگام از مستمری ماهانه را فراهم می‌کند، بدون آنکه زمان‌بندی معمول پرداخت مستمری تغییر کند.

علاوه بر امکان خرید اعتباری پیش از واریز مستمری، بهره‌مندی از اعتبار تشویقی خرید و برگشت میانگین تا ۵ درصد از ارزش هر خرید، امکان استفاده از خدمات خرید اقساطی و دسترسی به پیشنهاد‌های ویژه فروشگاهی از دیگر مزایای موردنظر این خدمت است.

همچنین در زمان معمول واریز مستمری، مطابق زمان‌بندی پرداخت در سه روز پایانی ماه، میزان اعتبار مصرف‌شده، پس از واریز حقوق، راسا توسط بانک رفاه از مستمری فرد کسر می‌شود. باقی‌مانده مستمری در اختیار فرد قرار می‌گیرد و امکان برداشت نقدی یا استفاده از آن برای خرید وجود خواهد داشت. چنانچه فرد از اعتبار اولیه استفاده نکرده باشد، مستمری او مطابق روال معمول قابل دریافت خواهد بود.

این طرح کاملا اختیاری بوده و متقاضیان حتما باید در اپلیکیشن «وایب» به نشانی vibe.ir/l/TaminRefah ثبت نام و راه اندازی حساب کرده باشند.