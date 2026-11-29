وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد عربستان سعودی همچنان با هرگونه راه‌حلی که به پایان جنگ و رفع محاصره این کشور منجر شود، مخالفت می‌کند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن یکشنبه شب در بیانیه‌ای هشدار داد مخالفت عربستان سعودی با راه‌حل‌های منصفانه برای پایان دادن به بحران، موجب تداوم جنگ و گسترش دامنه رویارویی‌ها خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از المسیره، این وزارتخانه تأکید کرد که در صورت ادامه این رویکرد، دامنه درگیری‌ها تا زمان بازپس‌گیری حقوق سلب‌شده ادامه خواهد یافت.

در ادامه بیانیه آمده است: نقشه راه پیشنهادی می‌توانست نقطه آغاز دستیابی به یک راه‌حل جامع برای پایان دادن به جنگ و محاصره یمن باشد، اما دولت سعودی مانع پیشبرد آن شد.

در این بیانیه تأکید شده است مخالفت عربستان با راه‌حل‌های منصفانه، به تداوم جنگ و گسترش دامنه رویارویی‌ها منجر خواهد شد و این وضعیت تا زمان بازپس‌گیری حقوق سلب‌شده ادامه خواهد یافت.

وزارت خارجه یمن همچنین با اشاره به سالروز ۳۰ نوامبر، تأکید کرد: «سرنوشت اشغالگر، شکست و عقب‌نشینی است و آزادی و استقلال، اهدافی هستند که باید محقق شوند.»

۳۰ نوامبر در تقویم یمن به‌عنوان سالروز استقلال جنوب این کشور از استعمار بریتانیا در سال ۱۹۶۷ شناخته می‌شود.