جوان آنلاین: یک نشریه انگلیسی از تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد موجی از حملات سیابری به کشتی‌های تجاری پرده برداشت.

به گزارش تسنیم، نشریه تلگراف در گزارشی مدعی شد مقام‌های آمریکایی در حال بررسی موجی از حملات سایبری به حدود ۵۰ کشتی تجاری حامل نفت، گاز مایع (LNG و LPG) و مواد شیمیایی هستند. از جمله کشتی‌های هدف، نفتکش غول‌پیکر VL Prosperity (در حال حمل نفت به سمت تگزاس)، کشتی Kohaku (حامل LPG به تگزاس) و کشتی حمل LNG به نام Vivit Africa (در مسیر آمریکا به ایتالیا) بوده‌اند.

تلگراف همچنین ادعا کرده است که برخی از این کشتی‌ها علاوه بر نفوذ و تخریب شبکه‌های داخلی، تهدید‌های مختلفی دریافت کرده‌اند. گارد ساحلی و اف‌بی‌آی آمریکا تیم‌های تخصصی سایبری را به حداقل چهار کشتی نزدیک به بنادر آمریکا اعزام و سیستم‌های آنها را بررسی کرده‌اند.

بنا بر اظهارات مقامات آمریکایی مهاجمان از ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های حفاظتی استفاده کرده‌اند. این دستگاه‌ها مثل یک نگهبان دیجیتال عمل می‌کنند و از شبکه کشتی‌ها در برابر نفوذ محافظت می‌کنند، اما هکر‌ها راهی برای دور زدن آنها پیدا کرده‌اند.

این نشریه انگلیسی مدعی شده است که ایران مظنون اصلی این حملات است، هرچند روسیه هم در فهرست بررسی‌ها قرار دارد و هنوز مدرک قطعی از دخالت هیچ‌کدام منتشر نشده است. شرکت‌های کشتیرانی در سطح جهان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.