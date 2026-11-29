جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، الکسی پوشکوف سناتور روس و عضو کمیته قانون اساسی شورای فدرال این کشور تاکید کرد: دیگر موضع واحدی میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در قبال اوکراین وجود ندارد.

به گزارش مهر، عضو کمیته قانون اساسی شورای فدرال روسیه در این ارتباط ادامه داد: اتحادیه اروپا در بحبوحه کمبود منابع و فروپاشی روابط انرژی با روسیه، وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی می‌شود.

الکسی پوشکوف سپس اضافه کرد: شکاف‌ها در موضع واحد کشور‌های اتحادیه اروپا در قبال اوکراین، روز به روز آشکارتر می‌گردد. دیگر موضع واحدی وجود ندارد. یک هسته بروکسلی تهاجمی در اتحادیه اروپا به رهبری فون در لاین، مرتس و ماکرون، شکل گرفته که آماده است همچنان ده‌ها میلیارد دلار را به درون چاه ویل اوکراین، سرازیر کند. اما در خارج از این هسته، وضعیت متفاوت است؛ و این تازه آغاز این روند است؛ شکاف‌ها از این پس عمیق‌تر هم خواهند شد.