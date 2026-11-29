در پی درگیری میان پلیس و معترضان ضد دولتی در جریان مراسم روز استقلال آلبانی در تیرانا، دست‌کم ۶۱ نفر از جمله ۲۵ نیروی پلیس، شش خبرنگار و یک نماینده پارلمان زخمی شدند.

جوان آنلاین: از تاس، بیش از ۶۰ نفر در جریان درگیری میان پلیس آلبانی و معترضان ضد دولتی در روز استقلال این کشور، زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت آلبانی گزارش داد که از مجموع ۶۱ نفری که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی مراجعه کردند، ۲۵ نفر از نیرو‌های پلیس، شش نفر خبرنگار و یک نفر نیز عضو پارلمان این کشور بودند.

تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر تیرانا که هم‌زمان با سالروز استقلال آلبانی برگزار شد، به درگیری و آشوب کشیده شد. معترضان که خواستار استعفای «ادی راما»، نخست‌وزیر آلبانی بودند، با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به سوی نیرو‌های پلیس حمله کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن جمعیت از خودرو‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. گزارش‌ها حاکی از بازداشت ۱۶ معترض در جریان این ناآرامی‌هاست.

اعتراضات در آلبانی بیش از ۱۷۰ روز است که ادامه دارد. معترضان ضمن انتقاد از سیاست‌های نخست‌وزیر، با اجرای طرح احداث یک مجموعه گردشگری مورد حمایت دولت در منطقه حفاظت‌شده «ویوسا-نارتا» در امتداد ساحل دریای آدریاتیک مخالفت می‌کنند.

از اواسط اکتبر، تجمع‌های اعتراضی در این کشور بار‌ها به درگیری میان پلیس و فعالان مدنی و همچنین تلاش برای ورود به ساختمان‌های دولتی منجر شده است.

پیش‌تر، ساختار ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی تحقیقاتی را درباره اصلاحات مربوط به وضعیت حقوقی این پارک ملی آغاز کرد؛ منطقه‌ای که شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز»، متعلق به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، قصد دارد آن را به یک مجموعه گردشگری سازگار با محیط زیست تبدیل کند.

این طرح، جزیره غیرمسکونی «سازان» در جنوب آلبانی و چند صد هکتار از اراضی طبیعی حفاظت‌شده این منطقه را در معرض تهدید قرار می‌دهد.