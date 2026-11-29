تضاد میان قیمت خودرو‌ها و توان خرید مشتریان، باعث شده است بازار خودرو با وجود تغییر قیمت‌ها، همچنان در وضعیت راکد باقی بماند.

جوان آنلاین: بازار خودرو در روز‌های اخیر با وضعیتی متفاوت از چرخه‌های معمول رو‌به‌رو شده است؛ دوره‌ای که در آن قیمت‌ها برخلاف روند مستقیم نرخ ارز، مسیر متفاوتی را طی می‌کنند. با وجود تغییرات در قیمت‌ها، بازار همچنان با بی‌رمقی و کم‌رونقی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش تسنیم، نکته قابل توجه، مشاهده یک عدم هماهنگی قیمتی در برخی بخش‌ها است؛ در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش نرخ ارز، تمام مدل‌ها گران شوند، اما در مقابل، تعدادی از محصولات مونتاژی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفتند و برخی مدل‌های وارداتی نیز تقریباً بدون تغییر محسوس، در سطح فعلی خود باقی ماندند.

کارشناسان معتقدند نرخ ارز تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازار نیست. بلکه در شرایط فعلی، ترکیبی از عوامل باعث شده است که مشتریان در وضعیت انتظار و احتیاط قرار بگیرند. این عوامل عبارتند از:

۱. کاهش قدرت خرید: افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که حتی با وجود تغییر قیمت‌ها، مشتریان تمایلی برای ورود به معامله نداشته باشند.

۲. عدم ثبات قیمت‌ها: نوسانات مداوم باعث شده است که خریداران منتظر اصلاح قیمت‌ها یا کاهش بیشتر باشند.

۳. چالش‌های تولید: نگرانی از محدودیت تأمین قطعات و کاهش سطح تولید خودروسازان، ابهام در مورد موجودی بازار و قیمت‌های آینده را افزایش داده است.