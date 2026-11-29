نخست‌وزیر عراق خواستار مداخله فوری نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای توقف رنج‌ها و جنایاتی شد که ملت فلسطین از آن رنج می‌برند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، بر حمایت بی‌قید و شرط دولت این کشور از حقوق ملت فلسطین تأکید کرد.

الزیدی در این باره نوشت: در روز بین‌المللی همبستگی با ملت فلسطین، دولت و ملت عراق، بار دیگر بر حمایت اصولی خود از حق فلسطینی‌ها در حیات ابدی بر خاک تاریخی‌شان که مورد شناسایی جامعه جهانی و میثاق‌های بین‌المللی قرار گرفته است، تأکید می‌کنند.

وی افزود: ما بر این باوریم که دستیابی به راهکاری عادلانه، توقف تجاوزات و رفع اشغالگری، تنها تضمین‌کننده اصلی ثبات و آرامش در سراسر منطقه خاورمیانه است.

نخست‌وزیر عراق در ادامه تصریح کرد: همه نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید مانع ادامه فاجعه و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین شوند؛ جنایاتی که هدف آن سلب حق زندگی آزادانه و عزتمندانه ملت فلسطین بر خاک خود و ریشه‌های تاریخی‌شان در این سرزمین است.

امروز (یکشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶) مصادف با «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین» است؛ مناسبتی که هر ساله توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و با تاریخی هم‌زمان است که در آن، مجمع عمومی قطعنامه ۱۸۱ را تصویب کرد.

در سال ۲۰۱۵ نیز، به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی که برافراشتن پرچم کشور‌های ناظر غیرعضو - از جمله «دولت فلسطین» - را در اماکن سازمان ملل مجاز می‌شمرد، پرچم فلسطین در مقر سازمان ملل متحد و دفاتر آن در سراسر جهان به اهتزاز درآمد.

روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در سطح جهان اسلام و جامعه جهانی فرصتی به شمار می‌رود که بار دیگر نگاه‌ها به سمت فلسطین معطوف شود و اوضاع فلسطینیان در سایه تداوم اشغالگری و جنگ افروزی صهیونیست‌ها بویژه در نوار غزه و کرانه باختری بازگو شده و بر لزوم اقدام جهانی برای توقف این وضعیت و اعطای حقوق ملت فلسطین به آنها و پاسخگو کردن سران جنایتکار رژیم اسرائیل تاکید شود.