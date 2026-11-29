وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فضایی منفی علیه ایران در عرصه بین‌الملل در واکنش به اقدام بوسنی هرزگوین علیه دیپلمات‌های ایران گفت: در این زمینه با دولت بوسنی در حال تماس هستیم تا سوءتفاهمی را که پیش آمده است، رفع کنیم.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم روز اکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره اقدام اخیر بوسنی علیه سه دیپلمات ایرانی و فشار‌های آمریکا بر کشور‌های مختلف برای انجام اقدامات علیه دیپلمات‌های ایران اظهار کرد: با توجه به فضایی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند هر روز از یک کشور خبر جدیدی منتشر می‌شود؛ مثلا در یک کشور دو نفر را دستگیر می‌کنند و می‌گویند قصد حمله به فلان پایگاه را داشته‌اند؛ در کشور دیگری دو نفر را اخراج می‌کنند و می‌گویند قصد انجام فلان ترور را داشته‌اند. در کشور دیگری یخچال‌هایشان خراب می‌شود و می‌گویند ایران حمله سایبری کرده است و یک روز هم ادعا می‌کنند که ایران در حوزه داروسازی اقدامات شیمیایی انجام می‌دهد و می‌گویند زیر سد‌ها موشک پنهان کرده است.

عراقچی افزود: واقعاً کاملاً مشخص است که پروژه‌ای در حال اجراست و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا فضای مخدوشی درباره ایران ایجاد شود.

وی افزود: در این زمینه با دولت بوسنی در حال تماس هستیم تا سوءتفاهمی را که پیش آمده است، رفع کنیم.

«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی با اشاره به برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امشب مراسمی با حضور مهمانان ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. این مراسم در آستانه برگزاری اجلاس سران اکو قرار گرفته که روز‌های پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این واقعه مهمی است که در تهران و علیرغم همه فشارها، تحریم‌ها و فضاسازی‌هایی که از سوی آمریکا صورت گرفته است، برگزار می‌شود. استقبال کشور‌ها بسیار خوب بوده است. علاوه بر ۱۰ کشور عضو اصلی، ما احتمالا دو یا سه مهمان از سران و وزرای خارجه کشور‌های همسایه خواهیم داشت. این موضوع نشان می‌دهد که کشور‌های عضو، که عمدتاً در محیط پیرامونی و همسایگی ایران قرار دارند، به جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند و معتقدند ایران همچنان یک بازیگر عمده در منطقه و در داخل سازمان اکو است. به همین دلیل، در همین شرایط تصمیم گرفته‌اند اجلاس سران را در تهران برگزار کنند.

عراقچی با اشاره به موضوعات مورد بررسی در اجلاس سران اکو گفت: موضوعات بسیار متعددی در این اجلاس بررسی خواهد شد که شاید مهم‌ترین آنها دستورالعمل‌های مربوط به چشم‌انداز بلندمدت اکو باشد. این چشم‌انداز جدیدا تهیه شده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن در نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو که دو هفته قبل در اسلام‌آباد برگزار شد، به تصویب رسید. در اجلاس تهران، سران کشور‌های عضو درباره این دستورالعمل‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بنابراین، با برگزاری اجلاس تهران، دوره جدیدی را برای سازمان اکو آغاز خواهیم کرد. این سازمان اکنون دامنه بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود. اگرچه نام آن سازمان همکاری‌های اقتصادی است، اما همکاری‌های آن ابعاد وسیعی پیدا کرده و حوزه‌هایی همچون انرژی، انرژی‌های پاک، تجارت، حمل‌ونقل، اتصال کشور‌های عضو به یکدیگر، مواد غذایی، کشاورزی و محیط زیست را در بر می‌گیرد.

وی افزود: اسناد بسیار زیادی نیز در این زمینه تهیه شده است. گردشگری و حوزه‌های فرهنگی هم به فعالیت‌های این سازمان اضافه شده و اکو در مقام یک سازمان سیاسی نیز اظهارنظر می‌کند.

عراقچی در همین ارتباط به موضع‌گیری کشور‌های عضو اکو درباره جنگ اشاره کرد و گفت: در اجلاس اخیر وزیران امور خارجه در اسلام‌آباد، از طرح ایران برای خاتمه جنگ صحبت شد و کشور‌های عضو از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلماسی و صلح استقبال کردند و از این ابتکار استفاده کردند. همچنین نگرانی‌های خود را نسبت به وضعیت غزه و فجایعی که در آنجا اتفاق می‌افتد، ابراز کردند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: بنابراین، اکو فراتر از همکاری‌های اقتصادی، مسائل سیاسی و موضوعاتی را که مورد دغدغه کشور‌های عضو است نیز در بر می‌گیرد. در مجموع فکر می‌کنم این سازمان مسیر خود را ادامه می‌دهد و ان‌شاءالله در سال‌های آینده، با توجه به چشم‌انداز جدید، مسیر فعال‌تری را طی خواهد کرد.