جوان آنلاین: یاسر زبیری، مهاجم ۲۱ ساله مراکشی با شروعی خیره‌کننده در ترکیب راسینگ به یکی از شگفتی‌های فوتبال اسپانیا تبدیل شده؛ ستاره‌ای که پس از قهرمانی در جام جهانی زیر ۲۰ سال حالا با گلزنی‌های متوالی نام خود را در کنار بزرگ‌ترین مهاجمان لالیگا مطرح کرده است.

به گزارش تسنیم، در میان ستاره‌های پرشماری که این فصل در فوتبال اسپانیا می‌درخشند، نامی غیرمنتظره به جمع مدعیان اصلی جدول گلزنان اضافه شده است. یاسر زبیری، مهاجم ۲۱ ساله مراکشی تیم راسینگ با عملکردی فراتر از انتظار توانسته توجه رسانه‌ها و کارشناسان فوتبال را به خود جلب کند. او در ۱۴ مسابقه، ۱۲ گل به ثمر رسانده و در جدول گلزنان لالیگا تنها پایین‌تر از کیلیان امباپه و رافینیا قرار گرفته است؛ آماری که نام‌هایی مانند لامین یامال، جود بلینگام و خولیان آلوارز را پشت سر او قرار می‌دهد.

نکته جالب توجه درباره زبیری این است که تا پیش از فصل جاری، تجربه چندانی در سطح اول فوتبال اروپا نداشت. او تابستان گذشته پس از یک دوره ناموفق در رن فرانسه به صورت قرضی راهی راسینگ شد؛ انتقالی که در ابتدا کمتر کسی تصور می‌کرد به یکی از اتفاقات مهم فصل فوتبال اسپانیا تبدیل شود، اما مهاجم مراکشی خیلی زود نشان داد که توانایی‌هایش فراتر از یک استعداد جوان است. سرعت، قدرت تمام‌کنندگی، تحرک بدون توپ و پرسینگ مداوم، او را به یکی از مهره‌های کلیدی تیمش تبدیل کرده است.

از آکادمی مراکش تا رؤیای فوتبال اروپا

زبیری فوتبال را در باشگاه محلی کاوکاب آغاز کرد. استعداد او خیلی زود مورد توجه استعدادیاب‌ها قرار گرفت و در ۱۰ سالگی به آکادمی محمد ششم پیوست؛ یکی از مهمترین مراکز پرورش استعداد‌های فوتبال در مراکش که با الگوگیری از استاندارد‌های اروپایی، بازیکنان جوان را برای حضور در فوتبال حرفه‌ای آماده می‌کند.

او حدود ۹ سال در این آکادمی آموزش دید و در همین دوران هدف اصلی خود را مشخص کرد: حضور در فوتبال اروپا. زبیری در مصاحبه‌ای با رسانه اسپانیایی AS گفته بود که پیش از انتقال به فوتبال حرفه‌ای مراکش نیز به دنبال حضور در اروپا بوده، اما پیشنهاد‌های اولیه مورد تأیید آکادمی قرار نگرفته بودند.

سرانجام در ژانویه ۲۰۲۴، او به یونیون توارگا مراکش پیوست. این انتقال فرصتی بود تا زبیری توانایی‌های خود را در فوتبال بزرگسالان نشان دهد. او در ۱۱ مسابقه موفق به ثبت سه گل و یک پاس گل شد و همین عملکرد کافی بود تا توجه باشگاه‌های اروپایی را جلب کند.

تابستان همان سال، فامالیکائو پرتغال با پرداخت حدود ۶۰۰ هزار یورو این مهاجم جوان را به خدمت گرفت. انتخاب پرتغال نیز اتفاقی نبود؛ زبیری در باشگاهی حضور پیدا کرد که سابقه میدان دادن به بازیکنان جوان و فراهم کردن مسیر انتقال آنها به تیم‌های بزرگ‌تر را داشت.

قهرمانی تاریخی با مراکش و درخشش در جام جهانی

نقطه عطف دوران حرفه‌ای زبیری در پاییز ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی که همراه تیم زیر ۲۰ سال مراکش در جام جهانی این رده سنی در شیلی شرکت کرد.

او از همان مرحله گروهی نشان داد که یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیمش خواهد بود. زبیری مقابل اسپانیا و برزیل گلزنی کرد و در ادامه مسابقات نیز نقش مهمی در صعود مراکش داشت.

مراکش پس از عبور از کره جنوبی، آمریکا و فرانسه در دیدار نهایی به مصاف آرژانتین رفت. در این مسابقه، زبیری با به ثمر رساندن دو گل، قهرمانی تاریخی کشورش را رقم زد. او ابتدا در دقیقه ۱۲ با ضربه ایستگاهی مستقیم دروازه آرژانتین را باز کرد و سپس در دقیقه ۲۹ با یک ضربه تمام‌کننده، گل دوم را به ثمر رساند.

این پیروزی ۲ بر صفر، نخستین قهرمانی مراکش در تاریخ جام جهانی زیر ۲۰ سال بود. زبیری نیز با پنج گل زده در جمع برترین گلزنان مسابقات قرار گرفت و جایزه توپ نقره‌ای رقابت‌ها را دریافت کرد.

انتقال ۱۰ میلیون یورویی که به نیمکت‌نشینی ختم شد

درخشش در جام جهانی باعث شد رن فرانسه در فوریه ۲۰۲۶ برای جذب زبیری حدود ۱۰ میلیون یورو به فامالیکائو پرداخت کند. انتقالی که می‌توانست آغاز دوران تازه‌ای برای این مهاجم باشد، اما شرایط برخلاف انتظار پیش رفت.

حبیب بی، سرمربی وقت رن از علاقمندان به جذب زبیری بود، اما تنها چند روز پس از ورود مهاجم مراکشی از سمت خود کنار رفت. سرمربی جدید، فرانک از، ترکیب هجومی متفاوتی را انتخاب کرد و زوج استبان لپول و برل امبولو در خط حمله تیم تثبیت شدند.

لپول در ادامه به بهترین گلزن لیگ فرانسه تبدیل شد و فرصت چندانی برای حضور زبیری در ترکیب اصلی باقی نماند. مهاجم مراکشی در نیم‌فصل حضورش در رن تنها در شش مسابقه لیگ به میدان رفت و مجموع دقایق بازی او حتی به ۴۵ دقیقه نیز نرسید.

این وضعیت باعث شد باشگاه در تابستان تصمیم به انتقال قرضی او بگیرد. با وجود فرصت محدود بازی، کادر فنی رن همچنان به توانایی‌های زبیری اعتقاد داشت و معتقد بود نشانه‌های استعداد او در تمرینات نیز قابل مشاهده بوده است.

راسینگ؛ جایی که استعداد زبیری شکوفا شد

انتقال به راسینگ نقطه شروع دوباره مهاجم مراکشی بود. زبیری در مراسم معرفی خود هدف‌گذاری کرد که در نخستین فصل حضورش ۱۰ گل به ثمر برساند؛ هدفی که خیلی زود از آن عبور کرد.

او در دیدار مقابل الچه در نخستین مسابقه‌ای که در ترکیب اصلی راسینگ قرار گرفت، هت‌تریک کرد و نشان داد که برای اثبات توانایی‌هایش به زمان زیادی نیاز ندارد.

طبق آمار Opta، زبیری در ۱۳ هفته ابتدایی، ۳۷۷ بار پرسینگ شدید را در نیمه زمین حریف انجام داده بود؛ آماری که تنها دو بازیکن در لالیگا از او بهتر بودند.

از سوی دیگر، سبک بازی راسینگ نیز کاملاً با ویژگی‌های این مهاجم هماهنگ است. این تیم با استفاده از پاس‌های عمقی و انتقال سریع توپ پس از بازپس‌گیری مالکیت، تلاش می‌کند زبیری را در موقعیت مناسب گلزنی قرار دهد.

آمار دیگری از Opta نشان می‌دهد که هشت گل از ۱۱ گل نخست او در فصل جاری با یک ضربه و بدون کنترل اضافی به ثمر رسیده است. این موضوع بیانگر قدرت بالای او در تشخیص موقعیت و استفاده از فرصت‌های محدود است.

فراتر از یک پدیده موقت

زبیری در دیدار مقابل رئال سوسیداد نیز با دو گل در دقایق ابتدایی، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر ۲ راسینگ داشت. او در ادامه همان مسابقه یک ضربه پنالتی نیز برای تیمش گرفت تا تأثیرگذاری‌اش تنها به گلزنی محدود نباشد. چند روز بعد نیز گل پیروزی‌بخش تیمش مقابل لوانته را به ثمر رساند.

لوئیس کاسترو، سرمربی لوانته پیش از تقابل دو تیم درباره دشواری مهار این مهاجم گفته بود که برای متوقف کردن زبیری ابتدا باید ساختار هجومی راسینگ را از کار انداخت. او معتقد بود این مهاجم با فرار‌های سریع به فضا‌های خالی و حضور مؤثر در محوطه جریمه، گزینه‌های متعددی در اختیار تیمش قرار می‌دهد.

قرار گرفتن زبیری در جمع سه گلزن برتر لالیگا و عبور از ستاره‌هایی مانند یامال و بلینگام اتفاقی فراتر از پیش‌بینی‌های ابتدای فصل است. با این حال، حفظ این روند در ادامه مسابقات و مقابله با توجه ویژه مدافعان حریف، آزمون اصلی او خواهد بود.

زبیری هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد، اما داستان صعودش از آکادمی مراکش، قهرمانی جهان در رده زیر ۲۰ سال، نیمکت‌نشینی در فرانسه و درخشش در اسپانیا نشان می‌دهد که فوتبال مراکش بار دیگر استعداد بزرگی را به فوتبال اروپا معرفی کرده است. اکنون نگاه‌ها به مهاجمی دوخته شده که می‌تواند یکی از نام‌های مهم نسل جدید فوتبال آفریقا باشد.