رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، جوانان و مشارکت فراگیر مردم در فرآیند بازسازی، همدلی، اعتماد و همراهی اجتماعی را از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت این مسیر دانست و تصریح کرد: بازسازی کشور، علاوه بر احیای زیرساخت‌های فیزیکی، مستلزم توجه جدی به ابعاد روحی، روانی و اجتماعی جامعه است.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از مطالعات دانشگاهی انجام‌شده به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با موضوع بررسی تجارب کشور‌های مختلف در زمینه بازسازی پس از جنگ، توسط دو تن از استادان ارائه شد و ابعاد، یافته‌ها و پیشنهاد‌های این مطالعه مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت. حاصل این مطالعات، تدوین مجموعه‌ای در ۱۲ جلد با محوریت تجارب بین‌المللی در حوزه بازسازی بوده است.

رئیس‌جمهور ناظر به گزارش ارائه‌شده، دانشگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد فرآیند بازسازی دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر نهاد‌های علمی، استادان، دانشجویان و ظرفیت‌های دانشگاهی در عملیاتی‌سازی پیشنهاد‌های مطرح‌شده تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت ایجاد زبان و نگاه مشترک در جامعه نسبت به فرآیند بازسازی، اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله در شرایط امروز، ایجاد همراهی و مشارکت اجتماعی در مسیر بازسازی است. هنگامی که بتوانیم به درک و زبان مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم، پیشبرد اقدامات و تحقق اهداف، با سهولت و اثربخشی بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین الگوی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های ایران تصریح کرد: کشور ما نیازمند نسخه‌ای متناسب با اقتضائات، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خود است و نمی‌توان الگو‌های سایر کشور‌ها را بدون توجه به شرایط داخلی، عیناً مبنا قرار داد. با محوریت دانشگاه‌ها و مشارکت فعال جوانان می‌توان زمینه‌ساز تحولات مؤثر و سازنده در فرآیند بازسازی شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه مشارکت عمومی، افزود: باید زمینه حضور و مشارکت همه مردم ایران فراهم شود، ظرفیت تحمل و تعامل اجتماعی را افزایش دهیم و از توان علمی، تخصصی و تجربی افرادی که دانش و قابلیت لازم را دارند، در میدان عمل بهره بگیریم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی، از جمله رویکرد‌های محله‌محور، مسجدمحور و ظرفیت‌های مرتبط با سلامت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد: چنانچه پیشنهاد‌های دانشگاهی بتواند در چارچوب این بستر‌ها قابلیت اجرا و تحقق پیدا کند، دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.

پزشکیان دانشگاه را بستری مناسب برای تقویت مشارکت فراگیر و تعامل با اقشار مختلف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه، برخورداری از رویکرد علمی و ظرفیت تعامل فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی است؛ ظرفیتی که می‌تواند امکان ارتباط مؤثرتر با گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه افرادی که در جریان آسیب‌ها و حوادث متضرر شده‌اند، فراهم کند.

رئیس جمهور مهم‌ترین مؤلفه در موفقیت فرآیند بازسازی را ایجاد همدلی، همراهی و اعتماد اجتماعی عنوان کرد و افزود: بازسازی صرفاً به ساخت ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ ابعاد روحی، روانی و اجتماعی جامعه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ، روند ارائه آن به مردم و راهکار‌ها و روش‌های پیشنهادی برای بهبود دسترسی خانوار‌ها به کالا‌های مورد نیاز و تقویت قدرت خرید ارائه کرد که پس از طرح، مورد بحث و بررسی اعضای دولت قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو، بر ضرورت حضور وزرا در مراسم دانشگاه‌ها در هفته آینده و گفت‌و‌گو و تعامل مستقیم با دانشجویان تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران در پایان هفته، بر ضرورت حضور فعال و هماهنگی جدی اعضای دولت، به‌ویژه وزرای مسئول کمیسیون‌های مشترک و دستگاه‌هایی که پروژه‌ها و برنامه‌های همکاری با کشور‌های عضو دارند، تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از فرصت اجلاس برای برگزاری نشست‌ها، ملاقات‌ها و تقویت تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای شد.

در این جلسه همچنین، با تصویب هیئت دولت، روز چهارشنبه ۱۱ آذر به‌منظور تسهیل شرایط اجرایی، ترافیکی و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری اجلاس سران اکو در تهران، ادارات و سازمان‌های دولتی تعطیل و فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.