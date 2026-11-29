جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم اشغالگر از امضای یک توافقنامه همکاری نظامی میان ارتش رژیم و ارتش مغرب خبر دادند.

به گزارش تسنیم، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی خبر امضای توافقنامه نظامی میان ارتش این رژیم و ارتش مغرب را تایید کرد.

این رسانه گزارش داد که ارتش اسرائیل و ارتش مغرب امروز یکشنبه، توافقنامه همکاری نظامی برای سال ۲۰۲۷ را امضا کردند.

بر اساس این گزارش، این توافق با هدف تقویت توانمندی‌های عملیاتی، توسعه ساختار قدرت و گسترش هماهنگی‌های مشترک منعقد شده و سند آن توسط سرهنگ «شارون ایتاح»، وابسته نظامی رژیم اشغالگر قدس در مغرب امضا شده است.