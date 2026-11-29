رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با سران قوا مصمم و یکدل، توافق کرده‌ایم که موانع را خارج از چارچوب‌های سابق متناسب با شرایط جنگی از پیش پای اصناف برداریم، تصریح کرد: با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌امروز در جلسه با رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف گفتم ما در جنگ اقتصادی هستیم، اما با سران قوا مصمم و یکدلیم و توافق کرده‌ایم موانع را خارج از چارچوب‌های سابق متناسب با شرایط جنگی از پیش پای شما برداریم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد، افزود: دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند. مسائل مالیات و گمرک را با دکتر مدنی‌زاده، مسائل نقدینگی، پول و ارز را با دکتر همتی و مسائل تعزیرات را با دکتر رحیمی بررسی و حل کنند. شخصا نظارت و در صورت نیاز برای حل مشکل ورود می‌کنم.