وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در حال حاضر تحول جدیدی در خصوص مذاکرات که قابل اشاره باشد، وجود ندارد و طرح دو روزه ما همچنان روی میز است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی در حاشیه مراسم روز اکو در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مذاکرات، اظهار داشت: در حال حاضر تحول جدیدی در خصوص مذاکرات که قابل اشاره باشد، وجود ندارد و طرح دو روزه ما همچنان روی میز است. این طرح کاملاً معقول است؛ هم خواسته‌ها و انتظارات ما را در بر می‌گیرد و هم تلاش شده دیدگاه‌های طرف مقابل در آن لحاظ شود. به اعتقاد ما، این طرح از تعادل برخوردار است.

وی گفت: این طرح می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد، تنگه هرمز باز شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود؛ به شرط آنکه خواسته‌های ما رعایت شود.

وی افزود: بار‌ها گفته‌ام که خواسته‌های ما نه عجیب است و نه جدید؛ همه آنها به‌نوعی در گذشته مطرح بوده‌اند و امضای ترامپ پای بسیاری از آنها وجود دارد.

وی گفت: در همین رابطه کشور‌های واسطه قطر و پاکستان در حال انجام کار خود هستند. ایده‌های مربوط به اجرای طرح را مرتب به طرفین منتقل می‌کنند. مراودات ادامه دارد ولی هنوز به نقطه اجرای طرح نرسیدیم.

اولویت ما همسایگان هستند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد دیپلماسی استانی گفت: همان‌طور که بار‌ها گفته‌ام، اولویت ما همسایگان هستند و به‌ویژه در شرایط تحریم و فشار‌های آمریکا، همسایگان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

عراقچی افزود: منظور از همسایگان، هم کشور‌های همسایه بلافصل و هم کشور‌های واقع در محیط پیرامونی ایران است. ارتباطات گسترده‌ای با همه این کشور‌ها داریم و به‌طور مستمر هیئت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی میان ما تبادل می‌شوند.

وزیرخارجه عنوان کرد: در همین راستا، دیپلماسی استانی را که در دولت جدید آغاز کرده بودیم، اکنون با گستردگی و جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم.

وی در مورد ادعا‌ها و فضاسازی‌های غرب در مورد ایران گفت: همان‌طور که شاهد هستید، آمریکایی‌ها فضایی را در کشور‌های مختلف ایجاد کرده‌اند و هر روز ادعای جدیدی علیه ایران مطرح می‌شود.

عراقچی عنوان کرد: در کشوری ادعای بازداشت افرادی به اتهام تلاش برای حمله به پایگاه‌های نظامی مطرح می‌شود و در کشوری دیگر، افرادی به اتهام تلاش برای ترور اخراج می‌شوند.

وزیر امور خارجه گفت: حتی خرابی یخچال‌ها در یک کشور را به حمله سایبری ایران نسبت می‌دهند و روز دیگری مدعی تولید بمب شیمیایی در کارخانه‌های داروسازی می‌شوند.

وی گفت: کاملاً مشخص است که پروژه‌ای در حال اجراست و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا فضای مخدوشی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند.