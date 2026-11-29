رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های راهبردی ایران، روسیه و چین در عرصه‌های بین‌المللی گفت: هم‌افزایی سه کشور می‌تواند محور قدرتمندی در برابر یکجانبه‌گرایی باشد.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه، ۸ آذر ماه) با الکسی ددوف سفیر فدراسیون روسیه در تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عزیزی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دوستانه ایران و روسیه اظهار کرد: دو کشور دوست و همسایه همواره از روابط و همکاری‌های پایدار برخوردار بوده‌اند و ضروری است این مناسبات در حوزه‌های مختلف بیش از پیش تقویت و گسترش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی روابط با روسیه افزود: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، مناسبات با فدراسیون روسیه به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه بین‌المللی این کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک ایران، روسیه و چین در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی سه جانبه می‌تواند به شکل‌گیری محوری قدرتمند در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا منجر شود و زمینه مقابله مؤثر با اقدامات و سیاست‌های ظالمانه آمریکا و کشور‌های غربی را فراهم کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که ایران و روسیه کشور‌های تسلیم‌ناپذیری هستند و سیاست‌های فشار و اعمال اراده با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به تلاش دولت ترامپ برای اعمال فشار‌های اقتصادی علیه ایران و روسیه خاطرنشان کرد: باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و شناسایی فرصت‌ها، زمینه تأمین و پیشبرد منافع ملی دو کشور را فراهم کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور برشمرد و گفت: مجالس دو کشور از ظرفیت‌های پارلمانی مناسبی برای پیگیری مسائل و رفع موانع احتمالی برخوردارند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: برنامه‌ریزی مشترک، رایزنی‌های مستمر و برگزاری دیدار‌های منظم میان مقامات دو کشور می‌تواند به ارتقای سطح مناسبات در حوزه‌های مختلف و کاهش آثار تحریم‌های آمریکا کمک کند.

سفیر روسیه در تهران: مداخله نیرو‌های فرامنطقه‌ای منافع کشور‌های سلاحی دریای خزر را به خطر می‌اندازد

در ادامه این دیدار الکسی ددوف، سفیر روسیه در تهران، توسعه و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی را از سیاست‌های دولت روسیه دانست و اظهار کرد: سفر رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به مسکو، نشان‌دهنده تداوم تماس‌ها و رایزنی‌های منظم میان مقامات عالی‌رتبه دو کشور درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

سفیر روسیه در تهران همچنین تصریح کرد: مداخله نیرو‌های فرامنطقه‌ای منافع کشور‌های ساحلی دریای خزر را با مخاطره مواجه می‌کند و دولت روسیه بر ضرورت همکاری و هماهنگی کشور‌های منطقه برای مقابله با آن تأکید دارد.