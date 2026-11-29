جوان آنلاین: وزارت خارجه دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد، «الطاهر الباعور» وزیر امور خارجه روز یکشنبه در مقر این وزارتخانه با «اسامه محمد العابد ابوالقاسم»، سفیر لیبی در اوکراین دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه تأکید شده این دیدار در چارچوب تصمیم طرابلس برای فراخواندن سفیر خود به منظور مشورت درباره حمله به بنغازی انجام شده است.

وزارتخانه یادشده در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تأکید کرد این حمله با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد و امنیت و ثبات این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین حال، «عبدالهادی الحویج»، وزیر امور خارجه و همکاری بین‌المللی دولت لیبی اعلام کرد طرابلس در پی حمله نیرو‌های مسلح اوکراین به بندر بنغازی، شکایت‌هایی را به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه کرده است.

الحویج افزود: دولت لیبی حملات به بندر بنغازی را به شدت محکوم می‌کند؛ حملاتی که پیامد‌های آن تنها به نقض حاکمیت ملی و تهدید امنیت دریایی محدود نمانده، بلکه به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لیبیایی نیز منجر شده است.