وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش برجسته سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در توسعه منطقه، از حمایت این سازمان از ابتکار ایران برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خبر داد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت روز سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با اشاره به جایگاه این سازمان در توسعه و همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، بر اهمیت چشم‌انداز جدید اکو و نقش آن در ترسیم آینده همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به تحولات سال گذشته و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به راهکار‌های دیپلماتیک و تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه تأکید کرد.

مراسم گرامیداشت روز اکو روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دیپلماتیک و بین‌المللی مستقر در تهران، در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد.

متن سخنرانی کامل وزیر خارجه به شرح زیر است:

اکو قابل اعتمادترین بستری است که می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای امیدبخش باشد

«مایه خرسندی و افتخار من است که در مراسم روز اکو و در این محیط صمیمی و دوستانه حضور دارم. از طرف جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن این مناسبت را به تمامی کشور‌های عضو اکو و خانواده بزرگ این سازمان در سراسر منطقه، از جمله جناب آقای دکتر اسد مجید خان، دبیرکل محترم، نمایندگان دائم ارجمند کشور‌های عضو و کارمندان دبیرخانه اکو در تهران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

روز اکو مناسبتی بزرگ برای پاسداشت ارزش‌ها و اصول مشترک، میراث‌های تاریخی و پیوند‌های فرهنگی ما و نیز آرمان جمعی بیش از نیم‌میلیارد نفر از مردم منطقه‌ای گسترده و برخوردار از اهمیت راهبردی است که از اروپا تا چین و از روسیه تا خلیج فارس و اقیانوس هند امتداد دارد. ما عمیقاً بر این باوریم که اکو به عنوان ساختاری راهبردی، مبتنی بر تکثرگرایی، نقش برجسته‌ای در توسعه منطقه ما ایفا نموده و قابل اعتمادترین بستری است که می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای امیدبخش باشد.

اکو بازیگری بی‌بدیل در روند مستمر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای است

اکو، خود را به عنوان بازیگری بی‌بدیل در روند مستمر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای به اثبات رسانده است. در سال ۲۰۲۶، برگزاری تعداد قابل توجهی از رویداد‌ها و نشست‌ها در منطقه اکو، بیانگر پایبندی قاطع کشور‌های عضو برای تحقق اهداف موردنظر بوده است. در این راستا، نشست اخیر شورای وزیران امور خارجه، عزم راسخ همه اعضای اکو در تداوم جایگاه برجسته و اهمیت راهبردی اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای را در جهانی که با تحولات شتابان روبه‌روست، نشان داد. امیدواریم در سال ۲۰۲۷ و در دوره ریاستِ جمهوری اسلامی پاکستان بر سازمان، شاهد برگزاری نشست‌ها و تعاملات بیشتری از این دست باشیم.

چشم‌انداز جدید اکو بر اهداف نتیجه‌محور و قابل‌اندازه‌گیری تأکید دارد

یکی از اولویت‌های اصلی اکو طی سال گذشته، تدوین چشم‌انداز جدید این سازمان برای دهه پیش‌رو، پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده بوده است. این سند، با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای سند پیشین، بر رویکرد‌های نتیجه‌محور، عملیاتی و مبتنی بر دستیابی به اهداف قابل‌اندازه‌گیری تأکید دارد.

ازاین‌رو، ضروری است اجرای این سند با رهنمود‌ها و هدایت‌های راهبردی رهبران کشور‌های عضو در هجدهمین اجلاس سران اکو، که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد، غنا و جهت‌گیری لازم را بیابد. بنابراین، این اجلاس از اهمیتی شایان در ترسیم آینده سازمان برخوردار است. اطمینان دارم که این اجلاس بار دیگر تعهد و عزم جمعی ما را برای پیشبرد اهداف سازمان و تبدیل آرمان‌های مشترکمان به دستاورد‌هایی ملموس مورد تأکید قرار خواهد داد.

ابتکار ایران با هدف بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ارائه شد

همانگونه که اطلاع دارید، سال گذشته برای مردم کشورم، سالی دشوار بود. این شرایط در پی اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران رقم خورد. با این حال، به برکت ایستادگی و مقاومت استوار و عزم خلل‌ناپذیر ملت و دولت ایران، این اقدامات تجاوزکارانه در دستیابی به نیات شوم خود ناکام ماند و متجاوزان شکست قاطعی را متحمل شدند.

جمهوری اسلامی ایران همواره به ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند بوده و در این راستا، بهره‌گیری از راهکار‌های دیپلماتیک را با هدف دستیابی به راه‌حلی عادلانه و عزتمندانه دنبال کرده است. در تازه‌ترین اقدام، ایران در راستای همین تعهد دیرینه، ابتکاری را با هدف پایان بخشیدن به جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ارائه کرد. این ابتکار همچنین در سی‌امین نشست شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد، مورد حمایت کشور‌های عضو اکو قرار گرفت.

حمایت کامل و خلل‌ناپذیر ایران را از سازمان اکو اعلام می‌کنم

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشور میزبان دبیرخانه اکو، بار دیگر حمایت کامل و خلل‌ناپذیر خود را از این سازمان اعلام می‌دارد. ما همچنان با فراهم آوردن فضایی دوستانه و مساعد برای فعالیت مؤثر کشور‌های عضو و دبیرخانه، نقشی فعال و سازنده ایفا خواهیم کرد.

در پایان، روز اکو هم فرصتی برای بزرگداشت دستاورد‌های مشترک ماست و هم فراخوانی برای اقدام و تلاش بیشتر. این روز به ما یادآوری می‌کند که چه مسیری را پیموده‌ایم و تا چه اندازه ظرفیت داریم که گام‌های بلندتری به پیش برداریم.»

هفتم آذرماه، سالروز گسترش سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از سه عضو مؤسس یعنی ایران، پاکستان و ترکیه به ۱۰ کشور عضو در سال ۱۳۷۱، به عنوان «روز اکو» گرامی داشته می‌شود؛ سازمانی که دبیرخانه آن در تهران مستقر است و مأموریت اصلی آن توسعه اقتصادی پایدار، گسترش تجارت منطقه‌ای و تقویت پیوند‌های حمل‌ونقل، انرژی و فرهنگی میان اعضا تعریف شده است. هم‌زمان با این مناسبت، تهران در روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذرماه میزبان اجلاس سران اکو خواهد بود تا بار دیگر ظرفیت‌های همکاری میان کشور‌های این حوزه ژئوپلیتیک مورد بررسی قرار گیرد.