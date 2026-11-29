حرم مطهر رضوی در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در نور و شادی است و با فضاآرایی ویژه، میزبان زائران و مجاوران است.

جوان آنلاین: در شب میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س)، حرم مطهر امام رضا (ع) نه‌تنها با نور و گل که با کتیبه‌ها و پرچم‌هایی مزین شده که گویی هرکدام، زمزمه‌ای از ارادت زائران به ساحت مقدس‌ام‌الائمه (ع) است. این روز‌ها هر سو که نگاه می‌کنی، نام مبارک بانوی دو عالم بر پیشانی ایوان‌ها و ستون‌های حرم می‌درخشد.

با تلاش نیرو‌های رسمی و خادمان افتخاری آستان قدس رضوی، طرح گسترده فضاآرایی حرم مطهر از صبح روز یکشنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده تا بارگاه ملکوتی امام رئوف، جلوه‌گاه تمام‌عیار شوروشعف عاشقان اهل‌بیت (ع) در ایام میلاد حضرت زهرا (س) باشد.

بخش ویژه‌ای از این فضاآرایی به کتیبه‌های بزرگ متراژ اختصاص دارد که بر سردر ایوان‌های اصلی حرم نقش بسته است. در صحن آزادی، ایوان با کتیبه‌ای با مضمون «شأن نزول سوره کوثر خوش آمدی» مزین شده و در صحن انقلاب اسلامی، ایوان اصلی با عبارت «در هر نَفَس ولای علی راهِ فاطمه است» آراسته گشته است.

نظم و زیبایی این فضاآرایی در محور‌های اصلی حرم بیش از هر جای دیگری به چشم می‌آید. کتیبه‌های عمودی عید با جانمایی دقیق، در صحن‌های انقلاب اسلامی، آزادی، جمهوری اسلامی و مسجد جامع گوهرشاد نصب شده‌اند تا شکوه این جشن معنوی را در تمام فضای زیارتی بارگاه منور منتشر کنند.

در صحن پیامبر اعظم (ص) نیز بیش از ۶۰ پرچم بر ستون‌های وسیع این صحن برافراشته شده است تا در کنار سایر تزیینات، حال‌وهوای این عید فرخنده را در پهنه این صحن بزرگ به تصویر بکشد.

این کتیبه‌ها و پرچم‌ها، فراتر از یک فضاآرایی ساده، قاب‌هایی از عشق و دلدادگی‌اند که این روز‌ها در گوشه‌وکنار حرم مطهر رضوی نشسته‌اند.

ویژه برنامه‌های شب و روز میلاد حضرت زهرا (س) در حرم رضوی

ویژه‌برنامه ایران، در پناه حضرت زهراست به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، امروز یکشنبه ۸ آذرماه برگزار شد همچنین این برنامه روز دوشنبه ۹ آذرماه در دو نوبت ساعت ۱۱:۵۰ و ۱۵:۱۰ در رواق حضرت نجمه خاتون (س) برگزار خواهد شد. این ویژه‌برنامه شامل سخنرانی، دکلمه‌خوانی دختران نوجوان، اجرای گروه سرود، مدیحه‌سرایی، مسابقه و اهدای جوایز است.

همچنین منبر ذکر فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) روز یکشنبه ۸ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در دارالقرآن الکریم (مدرسه دودرب) برگزار می‌شود. در این برنامه حجت‌الاسلام شیخ حامد کاشانی به سخنرانی می‌پردازد و سیدمهدی میرداماد نیز مدیحه‌سرایی خواهد کرد.

محفل اشک نیز روز یکشنبه ۸ آذرماه، برابر با ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۸، از ساعت ۱۰:۳۰ در مسجد صدیقی‌ها، واقع در باب‌الهادی (ع)، برگزار شد. قرائت زیارت عاشورا، اقامه نماز جماعت و مداحی و ذکر توسل با نوای حسن کاشانی از بخش‌های این محفل بود.

از دیگر برنامه‌های روز یکشنبه ۸ آذرماه در حرم مطهر رضوی، مراسم سخنرانی، قرائت زیارت و ادعیه در رواق امام خمینی (ره) است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی بایگی ساعت ۱۰:۲۰ سخنرانی کرد. همچنین ساعت ۱۷:۱۵ مراسم زیارت امین‌الله با قرائت ابراهیم قانع برگزار شد و پس از آن، در ساعت ۱۷:۴۵ حجت‌الاسلام حامد کاشانی به سخنرانی پرداخت.

مدیحه‌سرایی سیدمهدی میرداماد، جعفرنژاد و احمدنیا نیز ساعت ۱۸:۱۵ برگزار شد و قرائت دعای نوزدهم صحیفه سجادیه با نوای مهدی زنجانی در ساعت ۱۹:۳۰ پایان‌بخش برنامه‌های اعلام‌شده این رواق خواهد بود.

همچنین در همین روز، حجت‌الاسلام محمدمهدی رجبی ساعت ۱۰:۲۰ در مسجد جامع گوهرشاد سخنرانی کرد و برنامه پرسمان دینی با موضوع «مدیریت رفتار با خانواده همسر» ساعت ۱۷:۱۵ در دارالحجه (عج) برگزار شد.