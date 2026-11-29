جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) امروز در بیانیه‌ای ادعا کرد که گزارشی مبنی بر استفاده ایران از استارلینک در عملیات نظامی علیه این کشور وجود ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، وزارت جنگ آمریکا مدعی شد که تروریست‌های سنتکام هیچ گزارشی مبنی بر استفاده ایران از سرویس استارلینک در عملیات نظامی علیه این کشور را اعلام نکرده‌اند.

این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از ۲ منبع آگاه مدعی شده بود که ایران از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در عملیات‌های تلافی جویانه خود علیه نظامیان آمریکایی طی جنگ اخیر استفاده کرده است.

در این گزارش آمده بود که ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس ایکس با شنیدن خبر استفاده غیر مجاز از شبکه مذکور به شدت عصبانی شده بود. تیم مرتبط با ماسک مدعی شدند که این موارد استفاده غیر مجاز از سوی ایران در جریان عملیات علیه تجاوز آمریکا صورت گرفته است.