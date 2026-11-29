وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۹۳ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۳۴۸ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۱۲ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است که یک نفر در حملات جدید به شهادت رسیده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده‌اند.

طبق اعلام این وزارتخانه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۷۲۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶۲۰۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۵۴ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز تجاوزات تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۹۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۳۴۸ نفر افزایش یافته است.