وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ترویج اعتکاف دانش‌آموزی، خواستار طراحی برنامه‌ای جامع برای برپایی این مراسم شد و گفت: برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان، باید از اطلاع‌رسانی‌های مقطعی عبور کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، خانواده‌ها، تشکل‌های دانش‌آموزی و شبکه‌های رسمی آموزش‌وپرورش، زمینه حضور مؤثر نسل نوجوان را در این فرصت تربیتی فراهم کنیم.

جوان آنلاین: از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در نشست مشترک با مسئولان ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به اهمیت اعتکاف در تربیت دینی و معنوی نسل نوجوان، این فرصت را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای خودسازی، اصلاح رفتار و تقویت ارتباط انسان با خداوند دانست.

به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: اعتکاف شاید متفاوت‌ترین و اثرگذارترین موقعیت تربیتی برای انسان باشد؛ فرصتی انسان‌ساز و سعادت‌آفرین که می‌تواند زمینه مراقبت معنوی و تربیتی فرد را در طول سال فراهم کند. این ظرفیت برای نسل جوان و نوجوان اهمیت بیشتری دارد و باید برای بهره‌گیری حداکثری از آن برنامه‌ریزی کنیم.

ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی اعتکاف دانش‌آموزی

کاظمی با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف، تصریح کرد: باید هدف‌گذاری‌های دقیق‌تر، طراحی‌های مؤثرتر و سازوکار‌های آسان‌تری برای حضور دانش‌آموزان پیش‌بینی کنیم.

وی افزود: باید موانع حضور دانش‌آموزان را شناسایی کنیم، مسیر مشارکت را تسهیل کنیم و حتی در صورت نیاز، تسهیلات لازم را برای حضور آنان فراهم آوریم.

کاظمی گفت: صرفا انجام اقدامات بدیهی مانند تنظیم زمان اعتکاف به‌گونه‌ای که با امتحانات دانش‌آموزان تداخل نداشته باشد، کافی نیست؛ بلکه باید به موانع عمیق‌تر و عوامل اصلی کاهش مشارکت توجه کنیم.

برنامه‌ریزی برای سه مرحله پیش، حین و پس از اعتکاف

وزیر آموزش‌وپرورش به ابعاد مختلف برنامه‌ریزی برای اعتکاف دانش‌آموزی، سه مرحله اساسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست باید بررسی کنیم، چه اقداماتی می‌تواند زمینه حضور دانش‌آموزان در مسجد و همراهی خانواده‌ها را فراهم کند. مرحله دوم، کیفیت‌بخشی به فرایند حضور و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در دوران اعتکاف است و مرحله سوم، تثبیت و ماندگاری آثار تربیتی اعتکاف پس از پایان این مراسم است.

وی تأکید کرد: در دو حوزه مهم، یعنی زمینه‌سازی برای حضور دانش‌آموزان و همچنین استمرار و پایداری آثار تربیتی اعتکاف، با نگاهی عمیق‌تر برای این دو بخش برنامه‌ریزی کنیم.

کاظمی با اشاره به نقش تعیین‌کننده خانواده در شکل‌گیری نگرش و رفتار نوجوانان، اظهار کرد: یکی از مسائل جدی امروز جامعه، شکاف ارتباطی میان فرزندان و والدین است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، از جمله اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و برخی رفتار‌های پرخطر، ریشه در مشکلات ارتباطی و تعارضات خانوادگی دارند.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه خانواده باید جدی‌تر دنبال شود، افزود: نمی‌توان از دانش‌آموز انتظار داشت به ارزش‌ها و رفتار‌هایی پایبند باشد که در محیط خانواده با نمونه‌های متفاوتی از آن مواجه است. خانواده نخستین محیط الگوسازی برای فرزندان است و نمی‌توان نقش آن را در تربیت دینی و اجتماعی نادیده گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت گسترده آموزش‌وپرورش و ارتباط مستقیم با میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده برخورداریم و باید از این ظرفیت برای ارتقای آگاهی، مهارت‌های تربیتی و تقویت ارتباط خانواده و مدرسه استفاده کنیم.

ضرورت طراحی پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای پیش از اعتکاف

کاظمی با تأکید بر این‌که فعالیت‌های مربوط به اعتکاف نباید به اطلاعیه‌ها و تبلیغات محدود شود، خطاب به مسئولان حوزه پرورشی خواستار تدوین یک برنامه جامع فرهنگی و رسانه‌ای شد.

وی گفت: باید برای پیش از اعتکاف یک بسته مشخص فرهنگی و رسانه‌ای طراحی کنیم؛ بسته‌ای که فعالیت‌های مدرسه‌محور، خانواده‌محور، تشکلی و چهره‌به‌چهره را در بر بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت شبکه شاد، مدیران مدارس، معاونان و مربیان پرورشی و انجمن اولیا و مربیان، افزود: باید از شبکه‌های رسمی آموزش‌وپرورش به شکل هدفمند استفاده کنیم. برگزاری نشست‌های مجازی با حضور مدیران کل، مدیران مدارس و معاونان پرورشی، تولید محتوای اختصاصی برای دانش‌آموزان در شبکه شاد و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی می‌تواند در معرفی و ترویج فرهنگ اعتکاف مؤثر باشد.

معرفت‌افزایی؛ مقدمه حضور آگاهانه دانش‌آموزان در اعتکاف

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با فلسفه و آثار اعتکاف، اظهار کرد: پیش از آنکه از دانش‌آموز بخواهیم در مراسم اعتکاف شرکت کند، باید او را با فلسفه، معرفت و آثار فردی، اجتماعی، معنوی و اخروی این عبادت آشنا کنیم.

کاظمی تولید کتاب و محتوای متناسب با گروه سنی نوجوان، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات دانش‌آموزان و تبیین آثار اعتکاف در زندگی آنان را از جمله اقدامات ضروری دانست و افزود: باید محتوایی تولید کنیم که هم برای دانش‌آموز و هم برای خانواده قابل استفاده باشد و بتوانیم آن را از طریق شبکه‌های ارتباطی آموزش‌وپرورش در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

مدرسه؛ میدان اصلی ترویج فرهنگ اعتکاف

وی همچنین پیشنهاد کرد: در مدارس، تشکل‌ها و گروه‌های دانش‌آموزی ویژه‌ای برای ترویج فرهنگ اعتکاف شکل بگیرد تا دانش‌آموزان خود به میدان‌داران اصلی این حرکت تبدیل شوند.

کاظمی با اشاره به تجربه خود در تشکیل گروه‌های دانش‌آموزی در حوزه فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی، گفت: باید تشکل‌سازی کنیم و زمینه حضور فعال دانش‌آموزان را در برنامه‌های فرهنگی فراهم آوریم.

به گفته کاظمی؛ در هر مدرسه می‌توان گروهی از دانش‌آموزان علاقه‌مند را به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ اعتکاف سازمان‌دهی کرد و با همراهی مربیان و معلمان، مسئولیت اجرای برنامه‌ها را به آنان سپرد.

اعتکاف نباید به فضایی محدود و بسته تبدیل شود

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت حفظ ماهیت معنوی و عبادی اعتکاف، گفت: اصل اعتکاف فرصتی برای خلوت با خداوند، خوداندیشی و بازنگری در مسیر زندگی است؛ بنابراین باید مراقب باشیم فعالیت‌های جانبی، قالب اصلی و فضای معنوی این عبادت را تحت‌تأثیر قرار ندهد.

وی افزود: در عین حال، نباید فضای اعتکاف را محدود و بسته کنیم. باید از حضور همه دانش‌آموزان با سلایق، ظواهر و ویژگی‌های متفاوت استقبال کنیم و به‌جای ایجاد مانع، مسیر حضور آنان را تسهیل کنیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم نگاه‌های محدود و تنگ‌نظرانه، مانع حضور نوجوانان در محیط‌های دینی و تربیتی شود. حتی اگر دانش‌آموزی با ظاهری متفاوت وارد مسجد شود، حضور او در این فضا ارزشمند است و باید از این فرصت برای ارتباط، جذب و اثرگذاری تربیتی استفاده کنیم.

تنوع‌بخشی به برنامه‌ها متناسب با ذائقه نوجوانان

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های شخصیتی و علایق دانش‌آموزان، اظهار کرد: باید برنامه‌هایی متنوع، جذاب و متناسب با گروه‌های مختلف دانش‌آموزی طراحی کنیم؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ فضای معنوی اعتکاف، نیاز‌ها و علایق نسل نوجوان نیز مورد توجه قرار گیرد.

دانش‌آموزان، مدیران و روایتگران اصلی فعالیت‌های تربیتی باشند

کاظمی یکی دیگر از محور‌های مهم اعتکاف دانش‌آموزی را واگذاری مسئولیت و نقش‌آفرینی به خود دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: مدیریت، طراحی، اجرا و روایتگری برنامه‌های اعتکاف باید تا حد امکان به خود دانش‌آموزان سپرده شود.

وی افزود: اعتکاف صرفاً فرصتی برای ارتباط فردی با خداوند نیست؛ بلکه می‌تواند میدان مهمی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، نقش‌آفرینی اجتماعی، تقویت اعتمادبه‌نفس و کشف توانمندی‌های دانش‌آموزان باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: وقتی دانش‌آموز مسئولیت اجرای یک برنامه را برعهده می‌گیرد، با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، مسئله‌ای را حل می‌کند، سخنرانی می‌کند، دعا می‌خواند یا تجربه خود را روایت می‌کند، در واقع در یک میدان واقعی تربیت اجتماعی قرار گرفته است.

آمادگی آموزش‌وپرورش برای توسعه همکاری با ستاد مرکزی اعتکاف

کاظمی بااعلام آمادگی مجموعه آموزش‌وپرورش برای گسترش همکاری با ستاد مرکزی اعتکاف، بر ضرورت نهایی‌سازی تفاهم‌نامه مشترک و طی مراحل قانونی آن تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که توسعه اعتکاف دانش‌آموزی نیازمند طراحی دقیق، همکاری بین‌بخشی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است، آمادگی خود را برای همراهی کارشناسی و اجرایی با مسئولان ستاد مرکزی اعتکاف اعلام کرد.