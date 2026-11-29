دولت بوسنی با دنباله‌روی از سیاست‌های دولت تروریست آمریکا، به حضور سه دیپلمات ایرانی پایان داد.

جوان آنلاین: دولت بوسنی و هرزگوین با مطرح کردن ادعا‌های بی‌اساس در راستای منافع و اهداف خصمانه دولت تروریست آمریکا، چهار تبعه ایرانی را وادار به ترک پایتخت این کشور، سارایوو کرد.

به گزارش تسنیم، رسانه‌های محلی خبر می‌دهند که المدین کوناکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی، هفته گذشته این افراد را عنصر نامطلوب اعلام کرد، در حالی که سه نفر از آنها دیپلمات رسمی ایران قلمداد می‌شوند.

بر اساس این گزارش، چهار تبعه ایرانی چهارشنبه هفته گذشته بوسنی و هرزگوین را ترک کرده‌اند.

این اقدامات خصمانه حکومت بوسنی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بیشترین حمایت‌ها را از این کشور در دوران جنگ و تجاوزات صرب‌ها علیه مسلمانان در این کشور به عمل آورده بود.