دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت: کشور‌های عضو این سازمان، گفت‌و‌گو‌های منظم و سازنده‌ای با ایران دارند.

جوان آنلاین: طلعت بیک ماسادیکوف روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس افزود: در جریان این تماس‌ها، هر دو طرف بر تمایل متقابل خود برای ادامه رایزنی‌های کاری درباره مسائل امنیتی منطقه‌ای در آسیای مرکزی و خاورمیانه و همچنین توسعه بیشتر این گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از حوزه‌هایی که به شکل ویژه‌ای در دستور کار است، هم‌راستا کردن تلاش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی با اقدامات سازمان همکاری شانگهای است.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت: این تعامل بر اساس یک نقشه راه میان این سازمان با سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (همسود) است.

وی افزود: در حال حاضر، این سه سازمان منطقه‌ای در حال توسعه گفت‌وگوی سیاسی و همکاری مشترک برای مقابله عملی با چالش‌ها و تهدید‌های مشترک هستند.

ماسادیکوف در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار داشت: مرز تاجیکستان و افغانستان همچنان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: وضعیت افغانستان، با در نظر گرفتن معضل قاچاق مواد مخدر و حضور عناصر تروریستی در برخی مناطق این کشور، نیازمند توجهی دائمی است.

به گفته ماسادیکوف، تاجیکستان در سال ۲۰۲۷ میلادی ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت جمعی را با شعار «امنیت جمعی: تقویت مرزها، تاب‌آوری منطقه‌ای و مسئولیت مشترک» برعهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: اولویت‌های این سازمان در سال آینده میلادی، تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، افزایش اثربخشیِ حفاظت از مرز‌های خارجی در حوزه مسئولیت سازمان، ارتقای آمادگی نیرو‌های جمعی و توسعه همکاری‌های نظامی-فنی است.

بنا بر این گزارش، در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان – آذر ۱۴۰۳)، شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی در آستانه، برنامه‌ای را برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان تصویب کرد. اجرای این برنامه پنج‌ساله از سال ۲۰۲۵ آغاز شده است.

از نوامبر ۲۰۲۵، چندین حمله به خاک تاجیکستان از سمت افغانستان ثبت شده است که در جریان آنها، مواد مخدر و سلاح‌هایی از مهاجمان کشف و ضبط شد. این حملات منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان از جمله اتباع چینی و همچنین نیرو‌های مرزبانی تاجیکستان شده است. در جریان این حملات، تعدادی از مهاجمان از پای درآمدند.

سازمان پیمان امنیت جمعی (Collective Security Treaty Organization) با نام اختصاری CSTO، یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال ۱۹۹۲ در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند.

این پیمان ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۲) در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو، به یک سازمان منطقه‌ای بین‌المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد.

در این میان از فوریه ۲۰۲۴ به دنبال اعلام مواضعی از ارمنستان درباره احتمال تعلیق عضویت ایروان، حضور این کشور در این سازمان با ابهاماتی رو‌به‌رو شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ۲۰ آبان ۱۴۰۵ گفت: به دنبال اجرا نشدن تعهدات ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله پرداخت حق عضویت در سال‌های اخیر، سران این سازمان تصمیم به سلب حق رأی این کشور گرفتند.