دبیر برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران درباره اهداف و انتظارات تهران از برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو اظهار کرد: اجلاس سران کشور‌های عضو اکو پنجشنبه و جمعه همین هفته در تهران برگزار می‌شود و خوشبختانه شاهد مشارکت خوب اعضا هستیم. همچنین برخی کشور‌ها به‌عنوان مهمان ویژه در این اجلاس حضور خواهند داشت.

جوان آنلاین: «سیدعباس موسوی» دبیر برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو افزود: هدف اصلی این اجلاس، رساندن پیام دوستی در منطقه اکو و تأکید بر همکاری و هم‌افزایی منطقه‌ای است. منطقه اکو، منطقه‌ای بزرگ با جمعیت و اقتصاد قابل توجه و تأثیرگذار است و اکثر اعضای آن از همسایگان ایران هستند که روابط نزدیکی با کشورمان دارند.

دبیر برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو با اشاره به شرایط کنونی و دشمنی‌ها علیه ایران، تصریح کرد: طبیعی است که در شرایط موجود، برگزاری این اجلاس و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود، هم برای ما و هم برای همسایگانمان دستاورد‌های عملی به همراه خواهد داشت.

موسوی در ادامه اظهارات خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره سطح مشارکت کشور‌ها در این اجلاس گفت: حدود ۱۸ هیئت در سطوح مختلف از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر در این نشست شرکت خواهند کرد. همچنین دبیران کل سازمان‌های بین‌المللی و مهمانان ویژه‌ای از کشور‌های همسایه در اجلاس حضور خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به شعار و چارچوب برگزاری این اجلاس اظهار کرد: «اکو منطقه‌ای پررونق همراه با همبستگی» شعار اولیه است و برای اجلاس تهران شعار جداگانه‌ای تعریف شده که اعلام خواهد شد.

برگزاری اجلاس در تهران؛ پیامی در مخالفت با انزوای ایران

موسوی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره پیام برگزاری اجلاس اکو در تهران، آن هم در شرایطی که برخی کشور‌ها و قدرت‌ها تلاش می‌کنند ایران را منزوی نشان دهند، تأکید کرد: نفس برگزاری این اجلاس، خود پیام روشنی دارد. برگزاری این نشست در تهران، یک پیروزی و دستاورد برای کشور ما و کل منطقه است. دشمنان تلاش می‌کنند ما را محدود کنند، اما اگر ایران محدود شود، طبیعتاً همسایگان ما نیز محدود خواهند شد و آنها هم مایل نیستند وارد چنین بازی شوند و نفس حضور کشور‌های عضو در این اجلاس، حامل همین پیام است.