جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به اهمیت سلامت زنان در فرآیند توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی آنان اظهار کرد: برنامه «پایش فراگیر» با همکاری شرکت شهر سالم، رویکردی جامع به سلامت زنان دارد و صرفاً به معاینات پزشکی محدود نمی‌شود؛ بلکه از آموزش خودمراقبتی و آگاهی‌بخشی درباره علائم هشداردهنده بیماری‌ها آغاز شده و تا غربالگری، تشخیص، ارجاع و پیگیری روند درمان ادامه می‌یابد.

وی افزود: در قالب این برنامه، زنان تحت ارزیابی‌های پزشکی و تخصصی در دو کلینیک شرکت شهر سالم در مناطق ۵ و ۱۴ قرار می‌گیرند و خدماتی از جمله ویزیت پزشک عمومی و متخصص زنان، آزمایش‌های خون، تست پاپ‌اسمیر، سونوگرافی و ماموگرافی، نوار قلب ویژه بانوان بالای ۴۰ سال، سونوگرافی، شنوایی‌سنجی و بینایی‌سنجی دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه اجرای این طرح در دو فاز پیش‌بینی شده است، گفت: فاز نخست با پوشش ۶۰۰ نفر از بانوان شاغل در مراکز توانمندسازی کوثر به پایان رسیده و فاز دوم با هدف ارائه خدمات به ۱۴۰۰ نفر از بانوان فعال در بازارچه‌های خوداشتغالی دائمی، موقت و فصلی، از اواخر آذرماه آغاز می‌شود.

اردبیلی ادامه داد: علاوه بر این، زنان مراجعه‌کننده به مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران که پس از ارزیابی‌های مددکاری، نیازمند خدمات تخصصی و مداخلات درمانی تشخیص داده شوند، به‌صورت هدفمند به شرکت شهر سالم ارجاع خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود در این بخش نیز تا ۳۰۰۰ نفر از زنان نیازمند حمایت تحت پوشش قرار گیرند و تیم مددکاری و مشاوره مرکز، روند دریافت خدمات و پیگیری درمان آنان را تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی تأکید کرد: سلامت زنان یکی از ارکان اساسی توانمندسازی پایدار است و تلاش ما این است که با توسعه آموزش، پیشگیری، دسترسی به خدمات تخصصی و استمرار پیگیری‌های حمایتی، زمینه صیانت از سلامت جسمی زنان و افزایش کیفیت زندگی آنان فراهم شود؛ چراکه توانمندسازی واقعی زمانی محقق می‌شود که زنان از سلامت، آگاهی و حمایت لازم برای حضور مؤثر در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار باشند.