رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی استان‌ها پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه تا پایان هفته دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: از بعدازظهر امروز سامانه بارشی وارد کشور شده و در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و اردبیل سبب بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر سبب بارش برف می‌شود.

وی افزود: این سامانه دوشنبه علاوه بر مناطق فوق، در استان‌های گیلان، غرب مازندران، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان، قزوین، البرز، تهران و هرمزگان سبب بارش می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه‌شنبه بارش در مناطق ذکرشده تشدید شده و شمال استان‌های فارس، بوشهر و شمال خلیج فارس را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته ضیاییان چهارشنبه دامنه بارش‌ها شمال شرق و شرق را نیز در بر گرفته و پنجشنبه به‌جز هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در سایر مناطق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود. از روز دوشنبه تا پایان هفته روند کاهش دما در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت. سه‌شنبه و چهارشنبه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج هستند.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (نهم آذرماه) نیمه ابری همراه با غبار محلی بتدریج افزایش ابر در بعد از ظهر بارش پراکنده با حداقل ۱۰ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (دهم آذرماه) نیمه ابری و وزش باد بتدریج افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش باران با حداقل ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۴- و ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.