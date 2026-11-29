جوان آنلاین: یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان اوایل ماه نوامبر ادعا کرده بود که صلح و ثبات در اروپا تنها از طریق «رویارویی با روسیه، نه همکاری با آن» قابل دستیابی است. او این ادعا را «تحلیلی واقع‌بینانه و به‌دور از توهم» توصیف کرده بود.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه عصر یکشنبه در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین، خبرنگار روس اظهار کرد: «شاید بتوان پرسید آیا این سخنان را زمانی بیان کرده که واقعا هوشیار بوده است یا خیر. من نمی‌دانم. با این حال، شنیدن چنین اظهاراتی از یک وزیر امور خارجه دست‌کم غیرمعمول است.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز پیشتر اظهارات واده‌فول را «نشانه‌ای از نادانی عمیق» توصیف کرده بود.